Coronavirus : le Sénat américain approuve une aide de 8,3 G$

De façon exceptionnelle, les sénateurs démocrates et républicains ont voté en faveur d'une aide de 8,3 milliards de dollars pour répondre à la crise du coronavirus. C'est trois fois plus que la somme qui avait été jugée nécessaire par l'administration Trump.

La mesure d'urgence a été adoptée à 96 voix contre 1. Seul le sénateur républicain du Kentucky Rand Paul, un libertarien, s'y est opposé.

De cette somme, 7,8 milliards iront aux départements de la santé des États et aux agences des collectivités locales qui luttent contre le virus, notamment pour des tests de dépistage, des mesures de contrôle de l'infection et la localisation des personnes qui auraient pu avoir été en contact avec des gens infectés. Aussi, 500 millions de dollars seront octroyés aux services de télésanté pour permettre à un plus grand nombre de patients âgés de recevoir des soins à domicile.

Déjà approuvée la veille par la Chambre des représentants, l'aide d'urgence sera ensuite soumise à l'approbation du président Donald Trump, qui devrait vraisemblablement y apposer sa signature.

La semaine dernière, il avait réclamé au Congrès une enveloppe budgétaire de 2,5 milliards de dollars pour aider à contrer la propagation du coronavirus. Nous pensons que c'est beaucoup, [...] mais si [les démocrates] veulent donner plus, nous ferons plus. Nous dépenserons tout ce qui est approprié , avait-il dit, après que le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, eut proposé une somme de 8,5 milliards.

Le vice-président Mike Pence, chargé de coordonner les efforts de l'administration pour contrer l'épidémie, a par ailleurs admis que les États-Unis n'avaient pas à l'heure actuelle [...] suffisamment de tests pour répondre à la demande que nous anticipons .

Cherchant à se faire rassurant, il a ajouté que toutes les personnes présentant des symptômes avaient pu subir un test.

Contrastant avec le ton rassurant employé par les autorités américaines jusque là, la principale agence fédérale américaine en matière de santé publique a lancé un avertissement la semaine dernière, jugeant presque inévitable la propagation du coronavirus dans les communautés du pays.

Les marchés continuent par ailleurs de réagir nerveusement aux répercussions d'une éventuelle pandémie sur l'économie. À New York, le Dow Jones Industrial Average a par exemple chuté de près de 1000 points jeudi.

Propagation du virus

Selon CNN, citant des sources au sein d'une agence de santé locale, un 12e décès a été rapporté en après-midi dans l'État de Washington, l'État ayant payé le plus lourd tribut.

Jusqu'ici, il y a 163 cas confirmés dans 18 États du pays. Toujours selon CNN, on dénombre un total de 205 cas avérés ou présumés, certaines personnes attendant une confirmation des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) après avoir reçu un diagnostic positif de laboratoires de santé publics.

Le virus n'est pas confiné géographiquement, des cas ayant été dénombrés d'est en ouest et du nord au sud, de l'État de Washington à la Floride en passant par la Californie, New York, le Texas et le Nebraska.

Selon le bilan du New York Times, le nombre de diagnostics a augmenté rapidement au cours des derniers jours. Jeudi, le Tennessee a signalé son premier cas, tandis que la Californie recensait mercredi 9 patients supplémentaires, et Washington 13. En deux jours, l'État de New York a pour sa part dénombré 11 nouveaux cas.

L’État de Washington, où 11 personnes de la région de Seattle ayant contracté le COVID-19 sont mortes, et l'État de la Californie, avec une victime, sont de loin les plus touchés, avec respectivement 46 et 54 personnes ayant contracté le virus, selon les chiffres les plus récents obtenus par le New York Times.

Neuf des victimes de Seattle résidaient dans le même centre d'hébergement, qui fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale.

La Garde côtière a par ailleurs mis en quarantaine un bateau de croisière dans les eaux internationales le long de la côte californienne afin de soumettre certaines des personnes à bord à un test de dépistage du coronavirus. Au moins 20 des 2500 passagers du navire Grand Princess, parti d'Hawaï en direction de San Francisco, montrent des symptômes, d'après le Washington Post.

Un citoyen de Californie qui avait précédemment voyagé sur ce navire est mort du COVID-19 et deux personnes ont été malades. À la suite de ce premier décès, la Californie s'est jointe mercredi aux États ayant déclaré l'état d'urgence.

Les autorités de la Ville de New York, qui compte désormais 12 cas – le total ayant doublé du jour au lendemain –, ont réclamé davantage de trousses de test.