La francophonie est à l'honneur à l'Assemblée législative de Victoria

Chaque année, la Journée de la francophonie en Colombie-Britannique rend hommage à un groupe ou à une personne qui a contribué à promouvoir la francophonie dans la province.

Cette année, le ministre Adrian Dix a remercié le Comité organisateur des Jeux de la francophonie de 2020 pour ses efforts en vue d’inspirer chez les jeunes la fierté de leur patrimoine, tout en les aidant à perfectionner leurs compétences dans les arts, les sports et le leadership.

Les Jeux de Victoria se tiendront du 14 au 18 juillet 2020. Photo : JeuxFC

« Nous sommes fiers de soutenir les Jeux de la francophonie canadienne de 2020. Je suis impatient de voir les talents mis en vedette par ces jeunes participants », a déclaré Adrian Dix, le ministre de la Santé et ministre responsable des Affaires francophones.

Les Jeux de la francophonie et la Journée de la francophonie sont pour les jeunes l’occasion d’apprendre en dehors de la salle de classe, de s’amuser et de rencontrer d’autres jeunes , précise pour sa part le ministre provincial de l'Éducation, Rob Fleming.

L’apprentissage du français place les élèves sur la voie de la réussite et leur ouvre des débouchés partout au Canada. Rob Fleming, ministre de l’Éducation de la Colombie-Britannique

Le gouvernement s'attend à des retombées

Le gouvernement britanno-colombien donne 500 000 $ aux Jeux et croit que ceux-ci généreront des retombées importantes pour la Ville et la province.

Les Jeux de la francophonie canadienne de 2020 sont une excellente occasion de mettre en valeur Victoria, notre capitale, sur une scène nationale. Lisa Beare, ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture de la Colombie-Britannique

« Avec plus de 1200 jeunes participants et beaucoup d’autres personnes qui assisteront aux événements, les Jeux ne promouvront pas seulement la communauté francophone florissante de la Colombie-Britannique, mais ils stimuleront fortement l’activité de nos hôtels, de nos restaurants et de nos autres entreprises locales », a affirmé Lisa Beare, la ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture.

De nombreux dossiers sont à surveiller dans l'actualité de la francophonie britanno-colombienne en 2020. Photo : Radio-Canada

Les Jeux de la francophonie canadienne auront lieu pour la première fois en Colombie-Britannique, du 14 au 18 juillet, à Victoria.

Les épreuves se tiendront à l’école secondaire Oak Bay et à l’école élémentaire Willows à Victoria.