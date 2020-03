Un accident de travail assombrit une célébration de la sécurité chez Résolu

Le directeur général de l'usine, Éric Gagnon, affirme qu’un travailleur s'est visiblement blessé à un genou en trébuchant.

L’employé a quitté les lieux en ambulance et la nature exacte de la blessure n’était pas encore connue par le directeur. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail n'a pas été appelée sur les lieux.

Ironiquement, une cérémonie, d’abord prévue le mercredi puis reportée à jeudi, était organisée pour souligné 750 000 heures travaillées sans blessures enregistrées dans l’usine de papier journal de Baie-Comeau. En tout, ce serait entre un an et un an et demi de production qui s’est déroulé sans blessure.

Éric Gagnon croit que la culture et les valeurs ont évolué à l’usine de Baie-Comeau.

On amélioré beaucoup les opérations, on a mis de l’argent sur l’entretien de l’usine. Les gens ont vu ça, ont vu qu’on s’occupait de l’usine, que Résolu avait à cœur que l’usine de Baie-Comeau marche , observe-t-il.

Là, l’usine marche bien, les opérations sont bonnes. […] Quand les résultats sont bons, la sécurité est bonne. Tout va ensemble , croit le gestionnaire.

Le président et chef de la direction de Résolu, Yves Laflamme, était à Baie-Comeau à l'occasion de cette cérémonie.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais.