Coronavirus : deux écoles d’Ottawa annulent un voyage scolaire en République dominicaine

C’est un voyage que les élèves préparaient depuis deux ans. Une vingtaine de jeunes de deux écoles, les collèges catholiques Mer Bleue et Franco-Ouest, devaient y participer, dont Anabelle Price et Léa Roy, deux élèves de 12ème année.

Anabelle Price et Léa Roy gardent le sourire, elles espèrent que le Conseil scolaire reviendra sur sa décision. Photo : Radio-Canada / Nicolas Haddad

On est extrêmement déçues. On devait aller aider dans un orphelinat, jouer avec les enfants et développer un projet. Notre groupe avait récolté environ 10 000 $ qu’on allait remettre à l’orphelinat et on apportait aussi deux valises de dons , a expliqué Léa Roy.

Les jeunes femmes avaient préparé deux valises remplies de dons pour un orphelinat de la République dominicaine. Photo : Radio-Canada / Nicolas Haddad

L’incompréhension est d’autant plus grande que la République dominicaine est très éloignée des pays les plus touchés par le coronavirus.

Ça devrait être notre décision d’y aller ou non. Anabelle Price, élève de 12ème année au Collège catholique Mer Bleue à Ottawa

Le Conseil scolaire a décidé d’annuler tout voyage à l’extérieur du Canada au lieu de prendre les voyages au cas par cas. S’ils avaient fait du cas par cas, ils auraient réalisé qu’il y a seulement un cas de coronavirus en République dominicaine , a regretté Anabelle Price.

Une décision globale du conseil scolaire

Lundi, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a envoyé un courriel aux parents de ses différentes écoles pour expliquer cette politique qui ne fait pas de distinction entre les pays.

En raison de l’augmentation du nombre de cas de ce virus à l’échelle mondiale, l’administration a pris la décision d’annuler, jusqu’à nouvel ordre, tout voyage scolaire à l’international [...] l’administration n’est pas disposée à prendre le risque que des élèves et des membres du personnel soient confinés en quarantaine dans un pays étranger , peut-on lire dans ce courriel.

La question des remboursements

Sylvie Demers, la mère de Léa, s’est dite extrêmement déçue pour sa fille. Ces élèves-là ont travaillé fort pour cette expérience, ils font déjà du bénévolat dans leur communauté, ils travaillent fort aux études. C’est triste de les voir dans cet état, a-t-elle réagi.

Sylvie Demers, la mère de Léa Roy, élève au collège Mer Bleue, est déçue que sa fille ne puisse pas partir en voyage scolaire à cause du coronavirus. Photo : Radio-Canada / Nicolas Haddad

Quant au remboursement du voyage, la question reste floue. Il y a déjà des paiements qui ont déjà été faits pour des activités qu'on allait faire là-bas. Un montant de 200 $ va être remboursé par le Conseil scolaire, mais comparé à ce qu’on a payé et à tous les efforts qu’on a faits, c’est très peu , a précisé Léa Roy.

Les deux jeunes femmes espèrent toujours que le Conseil scolaire reviendra sur sa décision et que le voyage sera à tout le moins décalé.

D'autres voyages annulés

Ces écoles ne sont pas les seules à annuler des voyages scolaires dans le contexte d'épidémie de coronavirus. À Toronto, plusieurs conseils scolaires ont annulé les voyages prévus pendant la semaine de relâche.



En Nouvelle-Écosse, tous les voyages scolaires en Europe sont annulés jusqu'à nouvel ordre.

Avec les informations de Nicolas Haddad