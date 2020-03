COVID-19 : la Saskatchewan met à jour son plan d’action en cas de pandémie

Avec un nombre croissant de cas confirmés de coronavirus au pays et ailleurs dans le monde, le gouvernement de la Saskatchewan met à jour son plan d’action en cas de pandémie et rappelle que la population en général a elle aussi un rôle à jouer afin d’atténuer les risques de propagation du virus.

Bien que les risques d’infection au coronavirus demeurent faibles en Saskatchewan et dans le reste du pays, le médecin-hygiéniste en chef de la province, le Dr Saqib Shahab, se tient prêt à toute éventualité.

Il rappelle que le ministère provincial de la Santé a déjà un plan d’action pour faire face au virus de la grippe et que celui-ci sera maintenant adapté pour y inclure le nouveau coronavirus. Ce plan comprend notamment une mise à jour continue des directives destinées au personnel de la santé.

Le Dr Shahab mentionne également que la province va élargir ses critères de test et accroître la surveillance des personnes qui reviennent au pays. Il espère ainsi mettre à la disposition des installations et du personnel médical de la province le plus d’informations possible si jamais un cas de COVID-19 se déclarait en Saskatchewan.

Il souligne que les voyageurs qui reviennent de la province d’Hubei, en Chine, ou d’Iran doivent entrer en contact avec les responsables de la santé publique à leur retour au Canada et s'isoler pendant 14 jours.

Il recommande aussi à tous ceux et celles qui ont séjourné dans un pays où il y a des cas de COVID-19 de surveiller activement les symptômes de la maladie, notamment la toux et la fièvre. Toute personne qui présente des symptômes est priée de rester chez elle et de contacter la ligne d'assistance médicale 811 pour obtenir une évaluation et des conseils.

Éviter les urgences sauf lors de cas graves

Le médecin-hygiéniste en chef de la province rappelle qu'il est aussi du devoir de la population de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute infection.

Le Dr Saqib Shahab souligne que près de 80 % des personnes infectées par le coronavirus ne présenteront que des symptômes légers et seront en mesure de se rétablir chez elles. Il demande donc aux Saskatchewanais d’éviter les urgences des hôpitaux le plus possible afin de permettre au système de santé de se concentrer sur les cas plus graves.

Plus tôt cette semaine, l’opposition officielle de la Saskatchewan avait soulevé la situation de surpopulation dans les urgences de la province. Dans un communiqué, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) saskatchewanais, Ryan Meili, se questionnait sur les moyens que prendrait la province pour gérer l’arrivée du COVID-19 alors que les salles d’urgence sont déjà surchargées.

En date du 5 mars, 34 cas de COVID-19 ont été confirmés au Canada. Il n’y a toujours aucun cas répertorié en Saskatchewan.