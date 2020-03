La construction du nouveau théâtre de Verdure débutera cet été

La responsable de la culture et de la diversité montréalaise au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Magda Popeanu, et le maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin, ont annoncé jeudi le nouveau concept du théâtre, dont la construction sera confiée à la firme Lemay.

Le théâtre de Verdure devait être rénové en 2019, mais les travaux ont été reportés à l'été 2020 dans le but de réviser le concept et de le rendre le plus optimal possible , selon la Ville de Montréal. La réouverture est donc prévue pour 2021.

Un appel d’offres sera prochainement lancé pour la réalisation des travaux de construction.

Jusqu'à 2500 spectateurs

Près de 2500 spectateurs pourront occuper les gradins et l’espace vert autour du théâtre. Photo : Facebook / Lemay

Le nouveau bâtiment scénique sera construit sur l’îlot en bordure du bassin et conçu avec des parois ajourées qui doivent alléger son volume. Celles-ci permettront d'avoir des points de vue sur le paysage lorsque la scène ne sera pas en fonction.

Les gradins seront entièrement refaits avec deux nouvelles terrasses aménagées de chaque côté et seront également dotés d’une vingtaine de places pouvant accueillir des fauteuils roulants.

Le site du théâtre – qui était autrefois fermé au public en dehors des périodes de spectacles – sera maintenu ouvert et accessible au public tout au long de l’année, à l’exception du bâtiment scénique à proprement dit. Environ 2500 spectateurs pourront occuper les gradins et l’espace gazonné.

Une vue de la régie du théâtre selon le nouveau concept. Photo : Facebook/Lemay

De plus, la régie, qui abrite l’équipement technique, s'intégrera à l’environnement grâce à un treillis recouvert de plantes grimpantes.

Le réaménagement du théâtre de Verdure prend en compte les attentes de la population, exprimées au fil de consultations publiques, et notre vision à long terme pour le parc La Fontaine , a déclaré la responsable de la culture et de la diversité montréalaise au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Magda Popeanu.

Ce lieu de diffusion culturelle sera en harmonie avec le paysage du parc grâce à sa structure moderne et légère, sa régie couverte de végétaux et ses gradins faits de bois, d’acier et de béton. Magda Popeanu

Tous ces éléments ont été entièrement repensés en tenant compte de l’histoire et de l’environnement de ce magnifique théâtre à ciel ouvert qui incarne à bien des égards l’art de vivre montréalais et la culture montréalaise qui nous rendent si fiers , a-t-elle ajouté.

Le théâtre de Verdure a été fermé en 2014 pour des raisons de sécurité. Photo : Radio-Canada

Les travaux du théâtre de Verdure s’inscrivent dans le Plan directeur du parc La Fontaine, l'un des plus connus et fréquentés du Réseau des grands parcs de Montréal, qui compte 25 grands parcs.

Le parc La Fontaine occupe une place privilégiée dans le cœur de la population du Plateau-Mont-Royal qui le fréquente pour sa beauté, ses aires de détente et de sport, ainsi que pour son théâtre, qui attire le Tout-Montréal a indiqué le maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin, se disant très fier de la participation citoyenne qui a mené à la conception du nouveau théâtre de Verdure .

Toutes et tous apprécient son emplacement de choix et sa programmation culturelle gratuite et de qualité, offerte en été. Sa construction ouvre la voie à la transformation du parc La Fontaine, qui s’inscrit dans notre vision de faire de Montréal une métropole plus verte, plus inclusive et plus dynamique , a-t-il déclaré.

En plus de la construction du théâtre de Verdure, la Ville entend s'occuper, au cours des trois prochaines années, du réaménagement du pôle famille, de la réhabilitation de la fontaine lumineuse et du réaménagement de tronçons de rue autour du parc.