Une résidence pour personnes atteintes d'alzheimer : vivre comme chez soi

La résidence héberge neuf personnes souffrant de déficit cognitif de stades léger à modéré depuis son ouverture il y a 9 ans.

L'organisme à but non lucratif a été fondé par Lise Jobin, une consultante en ressources humaines qui a oeuvré plusieurs années à l'amélioration de la qualité des services, particulièrement auprès de la clientèle des résidences de personnes âgées.

J'observais des situations déplorables de conditions de vie et ce, malgré que les gens font leur possible pour donner les meilleurs services. Il manque de ressources , explique Lise Jobin, directrice générale de la Maison Écho du Coeur.

Elle ajoute : J'ai donc voulu créer un milieu de vie plus personnalisé, plus de type familial, pour que les personnes aînées puissent conserver leurs capacités le plus longtemps possible et une belle qualité de vie.

Lise Jobin fondatrice de la Maison du Coeur, qui tient la main d'une résidente. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

50 % du temps relié à l'accompagnement

Les dirigeants de la maison s'inspirent de l'approche dite Carpe Diem qui vise un accompagnement humain. La différence, je dirais, c'est de prendre le temps, de prendre le temps de les écouter. C'est un petit milieu de vie. On est beaucoup de monde qui accompagne nos résidents , affirme la fondatrice Lise Jobin.

Dix-huit personnes, incluant le personnel de remplacement, travaillent pour la résidence de Beauport. Une éducatrice spécialisée se déplace trois jours par semaine. Il y a deux intervenantes le jour et le soir et une autre la nuit, en plus de la cuisinière. Une douzaine de bénévoles s'ajoute au personnel régulier.

En plus de l'accompagnement personnalisé 24 heures par jour, 7 jours par semaine, il y a toutes les autres fonctions comme l'administration des médicaments, les soins d'hygiène personnelle, les repas et l'habillement. Deux bains ou deux douches par semaine, c'est un minimum , relate Lise Jobin.

Dans la Maison Écho du Coeur, il n'y a pas d'horaire pour le lever ni pour le coucher. L'une de nos pensionnaires a écrit ce message : "Ici, on n'a pas d'horaire, on est libre comme l'air." Cette phrase décrit bien, selon Lise Jobin, la culture de l'organisme. Si une personne se lève vers 10 h par exemple, on lui offrira son déjeuner et elle pourra, si elle le désire, prendre plus tard son repas du midi.

Le message d'une résidente est bien visible dans la maison. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Guylaine Bergeron est intervenante à la Maison Écho du Coeur. Elle a travaillé dans d'autres résidences pour personnes âgées. Ailleurs, il y a des horaires pour les levers, l'habillement, il faut qu'ils déjeunent avant 8 h. Ici, on vit au rythme de la personne , illustre-t-elle.

En plus des travaux d'artisanat, les personnes âgées peuvent, si elles le désirent, participer aux activités de la vie quotidienne. C'est des gens qui ont besoin de se sentir utiles. Certains veulent contribuer à couper les légumes pour les repas ou encore à plier les serviettes. On va les superviser là-dedans. Donc, on va adapter nos activités à leurs capacités et leurs champs d'intérêt , explique Lise Jobin, pour qu'elles sentent qu'elles sont encore des personnes. Ça les valorise, ça leur redonne confiance.

Les locataires ont aussi accès l'été à un jardin clôturé et même des poules.

Les pensionnaires prennent soin des poules. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Entre 3300 $ et 4200 $ par mois

Le tarif incluant tous les services, va de 3300 $ à 4200 $ par mois, selon la grandeur de la chambre. Pour les 70 ans et plus, ils ont droit à un crédit d'impôt en moyenne de 500 $ et plus selon leurs revenus. Pour faire fonctionner la maison, la direction doit aller chercher du financement auprès de donateurs et par une collecte de fonds, soit environ 20 % de la totalité des coûts de fonctionnement.

Aux gens qui me disent que c'est cher, je leur réponds que comme l'accompagnement est important, ça prend du monde. Le défi du financement est omniprésent , reconnaît Lise Jobin. Mais le but de la maison, c'est d'en arriver un jour à héberger des gens à faible revenu. On sait qu'on va y arriver, mais ça prend des gens qui croient à notre cause.

Actuellement, certains résidents qui n'ont pas les moyens de payer la totalité du loyer bénéficient d'un programme d'aide au logement géré par le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Martin Everell en compagnie de sa mère Renée Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

« Je me sens chez nous »

Renée Everell, âgée de 85 ans, habite la Maison Écho du Coeur depuis 2018. Il y a toujours quelqu'un pour nous aider sans qu'on leur demande. Ailleurs, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de nous. Ils avaient beaucoup de travail. Il n'y a rien de plus beau qu'ici. Je me sens comme chez nous , raconte Renée Everell.

Son fils, Martin Everell, soutient avoir cherché longtemps un endroit intime, plus personnalisé. La famille a visité trois résidences pour personnes âgées avant de trouver la maison.

Il y avait des endroits magnifiques, mais c'était comme à l'hôtel. C'était gros, avec plusieurs étages. Elle s'est même perdue un moment donné , se souvient Martin Everell. Il y avait d'autres endroits où ça faisait pitié. Les gens étaient "parkés" un à côté de l'autre et ils attendaient la mort. Ça n'a aucun bon sens.

Si Martin Everell reconnaît que le coût de location est dispendieux, il rappelle toutefois que le ratio employés versus résidents est très élevé. Ailleurs, c'est peut-être un employé qui s'occupe de 12 personnes. Ici, c'est le contraire. C'est beaucoup de gens , estime Martin Everell. Et je dirais, qu'il y a des endroits plus chers et c'est moins personnalisé.

Le fils de Renée Everell ajoute par ailleurs avoir constaté des bénéfices pour sa mère depuis son arrivée à la résidence de Beauport.

Ici, ils sont stimulés. On a observé qu'il n'y a pas eu de dégénérescence. Son état reste stable. Alors qu'ailleurs, ç'a été comme un "plongeon" au niveau de sa condition et cela en quelques semaines, parce qu'elle était perdue dans tout ça. Martin Everell

La Maison Écho du Coeur a hébergé jusqu'à présent quelque 25 personnes. Un service de répit pour les proches aidants est également offert la semaine.