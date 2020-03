Aucun signe de mouvement autour des barricades à Listuguj

Les autorités policières ne sont pas présentes et rien ne laisse croire que des opérations de démantèlement auront lieu aujourd’hui (jeudi) à Listuguj.

Alors que du côté du gouvernement provincial, on espère que les Micmacs de Listuguj lèveront les barricades, un manifestant fait savoir que le démantèlement de Listuguj ne dépend pas de celui de Kahnawake.

Aucun membre de la communauté de la Gaspésie n’a accordé d’entrevue officielle depuis lundi.

Élus impatients

Le campement temporaire érigé par les manifestants micmacs près de la voie ferrée Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Après l’intervention des élus Sylvain Roy mercredi, et du chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, c’est au tour de la députée fédérale Kristina Michaud de manifester son impatience. Elle demande aux Micmacs de mettre un terme à leurs moyens de pression et au gouvernement fédéral de prendre les mesures pour y mettre fin une fois pour toutes.

On est rendus là. Les entreprises et les Gaspésiens en général sont tannés. Ce sont des pertes économiques immenses pour l’ensemble de la région , a-t-elle plaidé.

La Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs demande aussi la levée du barrage. Actuellement, un groupe d’individus prend en otage une région complète ainsi que son économie , a mentionné le président Luc Leblanc dans un communiqué.

Au cours des dernières années, des rapprochements significatifs ont eu lieu entre la population de la Gaspésie et les communautés micmaques , a-t-il ajouté. Le message que les communautés autochtones du Canada voulaient passer a été compris par les gouvernements et les discussions ont lieu avec les chefs héréditaires de Wet’suwet’en. Maintenant, il est temps de lever les barricades avant que la situation dégénère et laisse des cicatrices pour plusieurs années dans nos communautés.

Avec les informations de Shanelle Guérin