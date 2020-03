Tourisme Abitibi-Témiscamingue convoite un prix prestigieux

Ce concours est mis sur pied par l'organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Cette organisation est comparable à ce que fait l'Union des municipalités au Québec, mais à l'échelle planétaire. Le CGLU est aussi partenaire de l'UNESCO et de l’ONU.

Ce concours récompensera un projet ou une politique culturelle axée sur le développement durable des communautés au niveau local.

Aux yeux de la directrice générale de l'organisation, Randa Napky, il s'agit d'une occasion inégalée d'obtenir du rayonnement international pour la région.

On pense qu'avec CULTURAT et ce que l'on travaille avec les Anichinabés, on est capable de démontrer que l'on fait de beaux projets et de beaux efforts en coworking et en cocréation avec les Anichinabés , dit-elle.

Les gagnants seront connus en mai prochain. Le projet présenté par la ville gagnante recevra également 50 000 euros, qui devront être utilisés pour la promotion internationale de ce projet.

La démarche CULTURAT de Tourisme Abitibi-Témiscamingue avait reçu une reconnaissance internationale en octobre dernier. (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Par exemple, les gagnants pourraient profiter de ce montant pour publier un livre ou bien participer à des forums, tout ça dans le but de promouvoir leur projet et de renforcer l’application locale de l’Agenda 21 de la culture.

L'Agenda 21 consiste en un engagement de nombreuses villes ou gouvernements locaux du monde entier pour les droits de l'homme, de la diversité culturelle, du développement durable, de la démocratie participative et de la création de conditions pour la paix.

Dans le passé, TAT a déjà été reconnu comme étant Territoire Leader, une distinction également attribuée par le CGLU.