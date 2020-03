L’Ultimate Fighting Championship sera de retour à Saskatoon cet été

Même si la carte des combattants n’est pas complète pour le moment, l’ UFCUltimate Fighting Championship confirme que le Québécois Marc-André Barriault (11-4) montera dans l’octogone lors de l’événement. Il sera confronté au Polonais Oskar Piechota (11-3-1).

Les femmes Gillian Robertson (7-4) et Taila Santos (15-1) s’affronteront également lors du gala.

Nos partisans en Saskatchewan sont parmi les plus passionnées du Canada. Nous avons hâte de revenir à Saskatoon avec une soirée de combats spectaculaires qui mettront en vedette de grands athlètes et des étoiles montantes , a indiqué dans un communiqué le vice-président principal et international de l’ UFCUltimate Fighting Championship , Dave Shaw.

Les billets pour assister à l’événement ne sont toutefois pas encore disponibles, précise l’ UFCUltimate Fighting Championship .

Le gala de l’ UFCUltimate Fighting Championship du 20 juin sera le 32e à être présenté au Canada depuis 2008.