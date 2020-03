Des attentes toujours aussi élevées pour le premier match à domicile du Toronto FC

La troupe dirigée par l'entraîneur-chef Greg Vanney devra composer sans son capitaine, Michael Bradley. L'Américain se remet d'une opération à la cheville et ne devrait pas jouer avant le mois de mai.

C'est un dur coup pour le TFCToronto Football Club qui contemple une quatrième participation en cinq ans à la finale de la Coupe MLS. Et pourtant, l'optimisme demeure.

Que ce soit avec ou sans, on a les mêmes objectifs sur le terrain , explique le défenseur Chris Mavinga.

Somme toute, la liste des blessés ne détourne pas les yeux de l'objectif.

En 2018, ça a raté, mais en 2019, on est revenus là où on voulait être , résume celui qui était de la formation du TFCToronto Football Club en 2018 quand l'équipe a raté le bal printanier après avoir été durement touché par les blessures. Cette année encore, on veut aller le plus haut possible, soit faire la finale de la MLS Cup.

Le gardien Quentin Westberg lors d'une mêlée de presse avec les journalistes. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

D'un point de vue tactique, la formation de la Ville Reine présente le même visage que l'année dernière. À en écouter le gardien de but franco-américain Quentin Westberg, le peu de nouveaux venus joue en faveur de l'équipe quant à la façon de gérer l'absence du capitaine.

On a des principes de jeu déjà établis et on sait où on veut aller. On n'a rien à découvrir. On a juste à garder un niveau d’exigences très, très, très élevé et ça, c’est difficile dans le monde du sport professionnel parce que ''très bien'' ne suffira pas , précise-t-il.

Ce sera notre deuxième match de la saison. Ce ne sera pas parfait , rajoute son entraîneur. Il faut continuer de travailler à travers ces moments qui ne seront pas parfaits.

Pablo Piatti, l'homme invisible

Le nouveau joueur désigné du Toronto FC, Pablo Piatti, soigne une blessure aux ischio-jambiers. Photo : Associated Press / Joan Monfort

Samedi, le capitaine ne sera pas le seul à manquer à l'appel. L'autre absent notoire, c'est le nouveau joueur désigné du Toronto FC, Pablo Piatti, mais l'équipe ne risque pas de sentir ce vide puisqu'il n'a pas encore pris part au moindre match avec ses nouveaux coéquipiers.

Je n'ai pas une très bonne réponse à offrir quant à son influence sur notre groupe de joueurs , a d'abord reconnu l'entraîneur-chef Greg Vanney au terme de la première séance d'entraînement de l'année du TFC au BMO Field, mercredi.

Il était ici [à Toronto] quand nous étions là-bas [en Californie], puis il reçoit des traitements au centre d'entraînement alors que nous sommes au BMO Field maintenant , a-t-il poursuivi. Il est plus loin des yeux qu'il ne l'est du cœur.

Quatre étoiles pour le prix de trois

Jozy Altidore et Michael Bradley Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Le Toronto FC a pu mettre la main sur Piatti cet été après que Bradley eut accepté une diminution de salaire pour prolonger son aventure avec le club, laissant tomber son étiquette de joueur désigné par le fait même.

Une fois que tout le monde sera en santé, la formation torontoise aura, quatre joueurs désignés (passés et présents), de quoi donner du poids aux aspirations du club. D'ici là, le noyau de la formation n'a qu'à tenir bon.

De toute façon, il faut prendre les points dès maintenant parce que c’est là aussi qu’on va chercher les playoffs. Si on ne prend pas les points maintenant, ça va être difficile de le faire après , rappelle l'ancien international congolais, Chris Mavinga.

Le Toronto FC accueille le New York City FC, samedi, à compter de 17 h.

L'équipe de la Ville Reine a fait match nul 2-2 en lever de rideau à San José. Les Earthquakes ont égalé la marque au dernier instant grâce à Oswaldo Alanís. Un souvenir que les hommes de Greg Vanney tenteront de reléguer aux oubliettes rapidement.