Poursuite de 144 000 $ contre le Mont Lac-Vert

L’accident s’est produit le 27 janvier 2018 vers 16 h 30 alors que les parents et deux de leurs enfants effectuaient une remontée.

Selon la demande introductive d’instance, le préposé, qui ralentit habituellement les sièges et aide les petits skieurs à prendre place, était distrait. Il n’a pas prêté assistance à la mère et son fils qui montait en premier.

L'accident s'est produit au Centre récréotouristique du Mont Lac-Vert. Photo : Radio-Canada / Jessica Blackburn

En raison de la vitesse à laquelle le télésiège est arrivé, le gamin a glissé, s’est agrippé au barreau puis s’est retrouvé suspendu dans le vide. Sa mère a tenté en vain de le retenir par le manteau. Le jeune de 5 ans a effectué une chute de plusieurs mètres alors que la dame criait désespérément à l'employé d’immobiliser le télésiège.

Le père du petit et son frère prenaient place sur le siège suivant. En voyant son fils tomber, l'homme s’est jeté en bas du remonte-pente pour lui prêter secours.

Les séquelles

Le jeune blessé a été transporté par ambulance à l’hôpital d’Alma pour soigner une quadruple fracture du bassin. Il a poursuivi sa convalescence à domicile. Grandes douleurs, forte médication, cauchemars, terreurs nocturnes, insomnie, abandon de sa saison de hockey et inactivité forcée ont ponctué les mois suivants l’accident. Encore aujourd’hui, le garçon boite.

Il demeure obnubilé par l’idée de la mort et du danger, ce qui est évidemment anormal, surtout pour un enfant si jeune. Extrait de la demande introductive d’instance

Les pentes de ski du Mont Lac-Vert Photo : Radio-Canada

Il est possible de croire qu’il puisse être limité de manière permanente dans la pratique de plusieurs sports et qu’il se voie limité dans ses choix de carrières, notamment en ce qui a trait aux emplois requérant une excellente condition physique. Les traces de ce traumatisme majeur prendront plusieurs années à cicatriser, mais ne s’effaceront peut-être jamais complètement , peut-on également lire dans la requête déposée au tribunal.

En raison de la gravité des blessures, l’élève a notamment manqué cinq semaines d’école.

Les faits reprochés

La poursuite reproche à l’employé du Mont Lac-Vert de ne pas être intervenu à l’embarquement, de ne pas avoir immobilisé rapidement le remonte-pente et de ne pas avoir inversé le mécanisme pour ramener l’enfant au sol en sécurité. Elle allègue que ces lourdes fautes sont les causes directes de la chute de l’enfant et donc que le Mont Lac-Vert est responsable de tous les dommages subis par le garçon et sa famille.

L’achalandage était nettement plus élevé qu’à l’habitude sur la montagne en raison des bonnes conditions météo et de la tenue d’une compétition de motoneige. Or, le nombre de préposés présents n’était pas adapté à cette charge de travail accrue, selon la poursuite.

Le centre de ski Le Mont Lac-Vert est situé à Hébertville. Photo : Radio-Canada

Une famille traumatisée

Le grand frère du garçon blessé aurait également subi des séquelles psychologiques en assistant impuissant à sa chute. Il a cru que son petit frère était mort et comme son père s’est lancé à sa rescousse, il est demeuré seul dans le télésiège pendant de longues minutes. À la suite de l’accident, il a lui aussi fait des cauchemars incessants, des crises d’angoisses et est devenu obsédé par l’idée de la mort.

Quant aux parents, ils affirment avoir ressenti une panique insoutenable et une angoisse insupportable le jour de l’accident. Leur vie familiale a par la suite été complètement chamboulée. Le père et la mère sont en colère puisque ce « bête accident aurait facilement pu être évité ». Ils vivent aujourd’hui avec l’inquiétude constante que leur fils « puisse conserver des séquelles de nature à l’empêcher de réaliser certains de ses rêves. »

Devant les tribunaux

Avant que la poursuite soit déposée en mars 2019, la station de ski avait reçu une mise en demeure, mais aurait refusé de payer les sommes réclamées.

En raison des préjudices subis par les différents membres de la famille, des pertes de revenus des parents qui ont dû prendre soin de leur enfant, ainsi que les frais liés à la condition du garçon blessé, la poursuite demande à être dédommagée par le Centre récréotouristique du Mont Lac-Vert.

La prochaine date d’audience a été fixée au 9 mars au palais de justice d’Alma. Les avocats des deux parties n’ont pas retourné nos appels.