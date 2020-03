Vers de plus en plus de quincailleries indépendantes

Selon, Dominic Larouche, le directeur du Lauremat de Sept-Îles, près de 20 quincailleries du Québec ont abandonné la bannière BMR en janvier dernier.

La situation ne surprend pas Richard Darveau, président de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT).

Comme il l’explique en entrevue à l’émission Bonjour la Côte, c’est notamment pour assurer la relève que certains propriétaires prennent cette décision.

En appartenant à une bannière, les commerçants économisent à l’achat en raison de la force de négociation du réseau, mais on perd beaucoup d’indépendance sur des fonctions vitales, notamment la commercialisation de son propre commerce , explique M. Darveau.

Selon le président de l' AQMATAssociation québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction , cette réalité pourrait rebuter les enfants des propriétaires de quincaillerie à reprendre une entreprise où leur rôle serait celui de revendeur plutôt que d’entrepreneur indépendant.

Volonté d’indépendance

La tendance vers la quincaillerie indépendante n’est pas unique au réseau BMR, mais s’observe aussi chez les autres enseignes, observe Richard Darveau.

Pour Dominic Larouche, plusieurs raisons justifient le désir d’indépendance de Lauremat.

Les circulaires de la bannière BMR n’étaient pas nécessairement coordonnées à la réalité de la Côte-Nord, notamment en raison du décalage de la météo avec le reste de la province. Au moment où il y a des spéciaux sur la terre au printemps, nos sacs de terre sont encore gelés dehors , donne comme exemple M. Larouche.

Dominic Larouche, directeur du Lauremat Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Les soldes n’ont pas non plus le même impact à Sept-Îles que dans les plus grandes villes, assure le directeur. Ces rabais, qui visent généralement à faire entrer le client dans le magasin en espérant qu’il effectue d’autres achats, ne fonctionnent pas dans un petit milieu où les autres magasins sont situés à proximité.

Admettons qu’on avait un deal sur le barbecue à 250 $. Le barbecue m’a coûté 248 $, je faisais 2 $. Mais je ne vendais pas une brosse, une toile ou une pince avec. S’il y a une brosse en spécial au Canadian Tire, le client allait au Canadian Tire , résume le gestionnaire.

Il y a également la volonté d’assurer un approvisionnement. Les regroupements s’en vont vers l’importation et l’achat vers les États-Unis , indique le directeur de magasin.

Acheter des produits de l’extérieur, c’est une dépense. Acheter des produits qui viennent de la région, du Québec, du Canada, c’est un investissement , ajoute-t-il pour résumer sa volonté de s’approvisionner plus localement.

Les défis sont cependant grands, puisque selon M. Larouche, les grandes bannières comme Rona, propriété de Lowes, sont capables d’offrir des rabais à perte avec lesquels ne peuvent concurrencer les vendeurs indépendants.

La fin pour la quincaillerie de Port-Cartier?

Cette concurrence, jumelée à la pénurie de main-d’œuvre, pourrait aussi sonner le glas de l’ancienne quincaillerie Viamat de Port-Cartier.

Fermée temporairement depuis septembre dernier, la quincaillerie associée à Lauremat pourrait le rester indéfiniment.

On ne voit pas comment on pourrait avoir une équipe performante, qui va donner un bon service à la population , explique M. Larouche

Pour rester en affaires, Lauremat devra plancher sur un service plus personnalisé et des produits plus rares et recherchés.