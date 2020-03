Coronavirus : préparatifs et recommandations au Nouveau-Brunswick

La médecin-hygiéniste en chef par intérim, la Dre Cristin Muecke, a donné une conférence de presse à ce sujet, jeudi matin, à Fredericton. Aucun cas de COVID-19 n’est encore confirmé au Nouveau-Brunswick, explique-t-elle. Quatre cas potentiels ont fait l’objet de tests dans un laboratoire national et les résultats se sont révélés négatifs et des tests se poursuivent quant à quelques autres cas potentiels, précise-t-elle.

Le risque de propagation du virus au Canada reste faible pour le moment , a déclaré la Dre Muecke. Toutefois, nous devons prévoir tous les scénarios possibles et fonder notre intervention sur des éléments de preuve puisque des données scientifiques sur le nouveau coronavirus continuent d’être mises à jour. Le nouveau coronavirus est un problème mondial et il est possible que le virus soit présent dans les pays qui n’ont pas la capacité de [le] détecter.

Elle recommande à tous les résidents de la province qui rentrent d’un voyage à l’étranger, peu importe de quel pays, de rester attentifs à l’apparition de symptômes au sein de leur famille immédiate pendant 14 jours.

Les écoles et foyers de soins doivent prendre les mêmes précautions qu'en cas d'épidémie de grippe ou de rhume, explique la médecin-hygiéniste en chef par intérim, la Dre Cristin Muecke. Photo : Radio-Canada

Les symptômes de fièvre, de toux et de difficulté respiratoire du COVID-19 peuvent prendre jusqu’à 14 jours à se manifester chez une personne infectée. Toute personne démontrant ces symptômes dans les 14 jours suivant un voyage à l’étranger doit s’isoler le plus rapidement possible et appeler au service Télé-Soins, au 811, pour recevoir des instructions supplémentaires, indique la Dre Muecke.

Précautions de base à prendre pour réduire les risques de contagion :

se laver fréquemment les mains;

éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche;

tousser et éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir qu’il faut jeter aussitôt.

La province chinoise de Hubei et l'Iran sont particulièrement touchés par le virus. Toute personne qui aurait séjourné dans ces régions au cours des 14 derniers jours devrait limiter ses contacts avec les autres en restant chez soi pendant 14 jours, recommande Cristin Muecke.

Des milliers d’élèves de la province seront de retour en classe la semaine prochaine, mais comme il n’y a pas de contagion à grande échelle à l’heure actuelle au Canada, la Santé publique demande aux écoles de prendre les mêmes précautions qu’en cas de grippe et de rhume, dont les suivantes :

rester à la maison en cas de symptômes de fièvre ou de difficulté respiratoire;

se laver fréquemment les mains;

nettoyer adéquatement et régulièrement les lieux.

Pour le moment, il n’est pas recommandé de fermer des écoles pour prévenir des cas de COVID-19. Les administrateurs doivent être au fait des tendances en matière d’absentéisme dans leur école et aviser les services régionaux de santé publique au moyen du processus habituel lorsque les taux d’absentéisme des élèves, des enfants ou des membres du personnel sont plus élevés que la normale ou lorsque des cas graves sont observés , souligne Cristin Muecke.

Des précautions similaires sont recommandées aux établissements de soins de longue durée.

Quant au port du masque médical, il n’est pas recommandé en l’absence de symptôme, ajoute la médecin-hygiéniste.