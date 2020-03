3 nouveaux cas de coronavirus en Ontario

Les autorités de la santé publique de l'Ontario et de la région de Peel confirment trois nouveaux cas de contamination par le coronavirus dans la province.

Le premier cas de COVID-19 dans la région de Peel a été signalé jeudi. Il s'agit d'un homme d'une soixantaine d'années résidant à Mississauga. Le patient est revenu chez lui à la fin de février, après une croisière à bord du Grand Princess, qui a relié San Francisco au Mexique du 11 au 21 février. Une personne à bord lors de ce même voyage est décédée du coronavirus, devenant par là même la première victime californienne.

Plus tôt jeudi, Santé Ontario confirmait que deux autres personnes ont été déclarées porteuses du virus.

La première est une résidente de Kitchener de retour d'un séjour en Italie, le pays européen le plus gravement touché par l'épidémie, et un homme de retour à Toronto après un voyage en Iran, pays dans lequel le COVID-19 a causé plus de 100 décès.

La quinquagénaire s'était rendue mardi au service des urgences de l'Hôpital Grand River à Kitchener peu après son retour au Canada. Elle présentait des symptômes légers et a été retournée en isolement à son domicile.

« Il a été déterminé qu'elle avait de légers symptômes lors de vols de Milan à Lisbonne, puis de Lisbonne à Toronto », a déclaré le Dr Hsiu-Li Wang, médecin hygiéniste par intérim de la région de Waterloo.

Le second cas concerne un sexagénaire qui est allé samedi aux urgences de l'Hôpital Sunnybrook à Toronto. Il a également été envoyé en isolement à son domicile.

23 cas en Ontario

Cela porte à 23 le nombre de cas détectés en Ontario, selon les autorités sanitaires de la province.

Le nombre de cas résolus augmente à quatre. Cela signifie qu'un autre patient a guéri du COVID-19.

19 cas restent confirmés positifs , ce qui signifie que ces personnes n’ont pas obtenu deux résultats d’analyses négatifs consécutifs en plus de 24 heures.

Toutes les personnes contaminées en Ontario ont été placées en isolement, selon le docteur David Williams.

Plus de 1500 personnes ont été testées pour le virus en Ontario à ce jour, et 1466 échantillons se sont révélés négatifs.