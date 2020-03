Le MTQ est confiant d’éviter les inondations à Sullivan

Des travaux d’urgence avaient été réalisés dans le secteur en mai 2019 pour permettre la libre circulation des véhicules. Cette solution temporaire devrait tenir le coup pour ce printemps, affirme Luc Adam, porte-parole régional du MTQ.

Ça avait été fait pour ça, explique-t-il. En plus de rehausser la chaussée, on a ajouté de la pierre concassée sous la route pour permettre à l’eau de circuler, en plus de construire deux ponceaux temporaires. On voulait s’assurer que ça se passe bien ce printemps et ça devrait faire l’ouvrage.

Le MTQ admet que cette solution demeure temporaire, puisque ces travaux n’assurent pas une très bonne stabilité de la route. De nouveaux travaux sont encore prévus cet été sur le site.

C’était prévu qu’on allait retirer le tout et remplacer par une structure plus solide et plus permanente, ajoute Luc Adam. Mais on travaille toujours sur un projet majeur pour résoudre le problème de circulation et de fluidité dans ce secteur dans un horizon de cinq ans. On a un défi hydraulique et géotechnique important, parce que la qualité du sol est très faible. On a besoin de temps pour préparer ce projet, qui va nécessiter de fermer complètement la route, donc de mettre en place des solutions de gestion de la circulation.

Carrefour giratoire double en 2021

Par ailleurs, le MTQ a aussi confirmé mardi que l’élargissement du carrefour giratoire à l’intersection des route 111 et 117 sera effectué en 2021, comme annoncé l’an dernier. En doublant sa superficie, on souhaite résorber les importants problèmes de fluidité du trafic.