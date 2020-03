Plus de huit millions pour l’industrie du film à Sudbury

Douze projets reçoivent ainsi du financement à travers la Société de gestion du Fonds de patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO).

Le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, Greg Rickford en a fait l’annonce à Sudbury jeudi matin.

La compagnie New Metric Media recevra la part du lion de ce financement : 2 650 000 dollars pour produire la cinquième saison de Letterkenny.

Des comédiens locaux de la série télévisée pour enfants, Amélie et compagnie!, se préparent à tourner une scène dans la cour arrière d’une maison dans un quartier situé près de Bell Park dans le Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Benjamin Aubé

Le diffuseur public TFO et Carte Blanche Films Inc. recevront plus d’un million de dollars pour produire les troisième et quatrième saisons de Amélie et Compagnie !

Les investissements se répartissent comme suit : 2 650 000 $ - Letterkenny saison 5 - New Metric Media

1 608 903 $ - Amélie et Compagnie! saison 3 et 4 - TFO et Carte Blanche Films Inc.

1 500 000 $ - film IMAX Jane Goodall’s Reasons for Hope - Science Nord

945 968 $ - Glowbies saison 3 - Gallus Entertainment

500 000 $ - long-métrage The Dogs - Wild Media Entertainment

500 000 $ - long-métrage Girl - Girl Meets Fella Productions

500 000 $ - long-métrage The Fight Machine - Hangar 18 Media

300 000 $ - long-métrage Kicking Blood - I’m Yours Production

32 304 $ - établissement d’un studio cinématographique - Cloud Surfer Studios

15 043 $ - établissement d’un studio de production sonore - Deadpan Studios

15 000 $ - 32e édition du Cinéfest de Sudbury

En mai 2019, le gouvernement avait fait une annonce similaire pour d’autres productions tournées dans le Nord de l’Ontario.

L’industrie du film et de la télévision a engendré plus de 2 milliards de dollars en dépenses de production et aurait contribué à faire vivre 44 540 emplois en 2019, selon le gouvernement Ford, soit une augmentation de près de 15 pour cent par rapport à 2018.