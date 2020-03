Ricky Martin et Enrique Iglesias bientôt en concert à Montréal et à Toronto

Les chanteurs Ricky Martin et Enrique Iglesias, figures emblématiques de la pop latino des années 1990 et 2000, seront en concert au Centre Bell, à Montréal, à l’automne.

Enrique Iglesias et Ricky Martin chanteront le 10 octobre prochain à Montréal au cours d’une tournée nord-américaine qui les mènera aussi à Toronto le 8 octobre.

C’est la première fois que les deux artistes partent en tournée ensemble. Ils seront accompagnés par Sebastian Yatra, nommé aux derniers prix Grammy. Ce jeune chanteur colombien assurera la première partie.

Après avoir connu son premier succès avec la chanson Maria (Un, dos, tres) en 1996, le Portoricain Ricky Martin est devenu populaire à la fin des années 1990 avec ses titres The Cup of Life, Livin’ la vida loca et She Bangs.

Fils du crooner espagnol Julio Iglesias, Enrique Iglesias est connu surtout pour avoir chanté les succès Hero, Escape, Bailando, I Like It et Tonight.

Les deux artistes sortiront chacun un album cette année.

Les billets pour ces concerts seront mis en vente le 12 mars à partir de 10 h.