Mercredi, la République islamique iranienne a annoncé un total de 92 morts du COVID-19, sur 2922 cas recensés dans le pays. Selon des informations obtenues par la BBCBritish Broadcasting Corporation , à partir de sources anonymes du système de santé du pays, il y aurait plutôt eu 210 décès liés à l’épidémie.

Personne ne croit les chiffres officiels, lance Arian Arianpour, qui est un membre de la communauté. On est tous persuadés que le nombre de morts est plus élevé que cela.

L’Iran est considéré comme l’un des trois foyers principaux du coronavirus, aux côtés de l’Italie et de la Chine. À Téhéran, où la famille d’Arian Arianpour vit, les autorités locales ont confirmé 1043 cas de coronavirus.

Le niveau de méfiance des Iraniens par rapport au gouvernement est à son comble, soutient Arian Arianpour.

Ils savaient que le coronavirus était en Iran et ils ont attendu deux semaines avant d’aviser les habitants , dit-il, en ajoutant que ces retards de réactions sont typiques des autorités iraniennes quand il s’agit de crise.

Même son de cloche pour la propriétaire de Tehran Cafe à Winnipeg, Maryam Nadmeh, qui dit avoir eu des échos de la présence du virus en Iran par ses amis infirmiers, plusieurs jours avant que le gouvernement ne l’annonce.

Selon les informations rapportées par la BBCBritish Broadcasting Corporation , le gouvernement iranien tente de cacher l’ampleur de la contagion du virus, car il ne sait pas comment gérer la situation.

Un député iranien, Abdolreza Mesri, a par ailleurs affirmé que 23 membres du Parlement sont contaminés au COVID-19, selon des propos qui lui ont été attribués par une émission diffusée à la télévision d'État.

Trois hauts responsables ont, eux, perdu la vie, dont Mohammad Mirmohammadi, un homme présenté comme un des confidents du guide suprême iranien, Ayatollah Ali Khamenei.

Je ne remets pas en question l’importance de la situation, mais il ne faut pas exagérer… Le coronavirus va toucher le pays pendant une petite période et [disparaître].

Maryam Nadmeh s’inquiète pour son frère bloqué en Iran, qui était allé récemment voir sa famille. Résident lui aussi de Winnipeg, il était censé revenir au Canada la semaine prochaine, mais son vol a été annulé.

Personne ne peut sortir du pays à présent , lance Maryam Nadmeh, en ajoutant que sa famille tente de rester en sécurité, isolée.

Le gouvernement du Canada conseille d’éviter tout voyage en Iran  (Nouvelle fenêtre) en raison des restrictions de voyage imposées à la suite de la propagation du COVID-19.