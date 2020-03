Individu en fuite arrêté à Trois-Rivières

L’homme a fui au moment où un patrouilleur en surveillance sur le rang Saint-Malo a tenté de l’intercepter pour excès de vitesse. L’individu en défaut, un homme de 28 ans, a embouti un banc de neige, a quitté son véhicule et a poursuivi sa fuite à la course avant d’être intercepté et maîtrisé par le patrouilleur.

Parmi les véhicules qui arrivaient en sens inverse, un autre automobiliste a craint l’accident et a dû être traité pour choc nerveux.

Une dizaine de véhicules de police se sont rendus sur les lieux pour prêter assistance au patrouilleur, bloquant le rang Saint-Malo à la circulation pendant un temps.

Selon le porte-parole de la Police de Trois-Rivières, Luc Mongrain, l’homme arrêté présentait des symptômes de facultés affaiblies. Il devra subir un ivressomètre avant que l'on détermine s’il sera relâché.