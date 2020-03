Branle-bas de combat dans le secteur Sainte-Marthe

L'individu qui a tenté d'échapper à un policier jeudi matin dans secteur Sainte-Marthe-du-Cap, à Trois-Rivières, fait face à des accusations de conduite dangereuse, de délit de fuite et de trafic de drogue.

L’homme, qui est connu des milieux policiers, a fui au moment où un patrouilleur en surveillance sur le rang Saint-Malo a tenté de l’intercepter pour excès de vitesse. Le conducteur roulait à 148 km/h dans une zone de 70 km/h.

L’individu en défaut, un homme de 28 ans, a embouti un banc de neige, a quitté son véhicule et a poursuivi sa fuite à la course avant d’être intercepté et maîtrisé par le policier sur le rang Saint-Malo, près de la route de Red Mill.

Selon le service de police de Trois-Rivières, le suspect aurait tenté de dissimuler un sac contenant de la drogue d'ordonnance, des stupéfiants et de l'argent. Il faisait, de plus, l'objet d'un mandat d'arrestation d'un autre service de police.

Un automobiliste qui arrivait en sens inverse au moment des faits a craint de faire un accident et a dû être traité pour choc nerveux.

Une dizaine de véhicules de police se sont rendus sur les lieux pour prêter assistance au patrouilleur, bloquant le rang Saint-Malo à la circulation pendant un temps.