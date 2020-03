La DPJ Estrie blâmée pour sa lenteur dans un cas de négligence

Dans une décision rendue en novembre dernier par un juge de la Chambre de la jeunesse de l’Estrie, on apprend que les enfants vivaient dans un appartement insalubre et encombré. Trois des enfants dormaient sur le même matelas double, sale et sans draps. Une douzaine de chiens vivaient dans l’appartement et leurs excréments se retrouvaient jusque sur les matelas. Il y avait de la vaisselle sale couverte de moisissures qui trainait, l’électricité avait été coupée.

Selon les documents de la cour, les enfants ne mangeaient pas toujours à leur faim et l’école devait souvent leur fournir des repas. Les enseignants devaient parfois les laver avec des lingettes humides parce qu’ils étaient sales et sentaient l’urine ou les excréments.

Le premier signalement à la Direction de la protection de la jeunesse a eu lieu en février 2019. Il aura toutefois fallu attendre en juillet pour qu’une intervenante de la DPJ prenne en charge le dossier, puis le jugement n’aura été rendu qu’en novembre, déplore l’avocat mandaté pour défendre le droit des enfants, Me Robert Poitras.

Me Poitras ne s'explique pas les délais dans ce dossier. « C’est clair que ce dossier-là a été échappé [...] il n’y a pas d’explications valables dans ce dossier de ce retard-là. Ça ne peut pas être justifié » lance l’avocat qui, en 38 ans de carrière, considère cette affaire comme l’un des pires dossiers de négligence.

Dans le jugement, on peut lire que « le Tribunal partage l’étonnement de l’avocat des enfants quant aux premières recommandations de la Directrice à l’effet de maintenir les enfants à la maison avec un suivi social. » L’intervenante ne changera ses recommandations et ne demandera un placement que le 1er novembre après une visite d’un inspecteur des incendies qui met en garde contre la dangerosité de l’appartement.

La juge Pascale Berardino indique dans son jugement que le Tribunal est rarement confronté à une situation de négligence aussi importante et à tous les niveaux.

Les enfants, âgés de 5 à 11 ans au moment des faits, ont été placés en famille d’accueil pour une période de six mois. La DPJ réévaluera leur dossier au cours du mois de mars.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS n’a toujours pas réagi.