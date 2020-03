La députée néo-démocrate Danielle Chartier quittera la politique après son mandat

La députée provinciale néo-démocrate dans la circonscription de Saskatoon Riversdale, Danielle Chartier, confirme qu’elle ne se représentera pas lors des prochaines élections provinciales prévues au plus tard le 26 octobre.

Elle a fait l'annonce mercredi après-midi dans une publication sur Facebook, citant notamment la mort de son père il y a quelques mois comme l’un des éléments déclencheurs de sa décision de quitter la vie politique.

[La mort de mon père] m’a fait prendre conscience que le temps passé en famille est précieux , peut-on lire dans le message.

Élue pour la première fois en 2009, Danielle Chartier était l'une des figures importantes du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan. Elle a d'ailleurs occupé plusieurs postes au sein de la formation politique, dont celui de porte-parole de l’opposition en matière de santé mentale et de toxicomanie.

Danielle [Chartier] a représenté ses électeurs passionnément tout en défendant les personnes les plus vulnérables en Saskatchewan. Nous la remercions pour son dévouement et pour les énormes sacrifices qu’elle et sa famille ont faits au fil des ans , a indiqué le chef du NPD, Ryan Meili, dans un communiqué.

Cette décision survient alors que les élections provinciales se profilent à l’horizon. Elles auront lieu au plus tard le 26 octobre, à moins que le premier ministre, Scott Moe, ne décide de les déclencher plus tôt que prévu.

Ryan Meili affirme que son parti nommera prochainement un nouveau candidat dans le comté de Saskatoon Riversdale.