L'impact important des arts et de la culture sur l'économie du Nouveau-Brunswick

Deux études récentes révèlent que l'industrie des arts et de la culture a un impact important sur l'économie du Nouveau-Brunswick.

Le premier rapport émis en 2019 par l'économiste David Campbell offre une vue d'ensemble du secteur culturel, de ses travailleurs et de son apport économique dans la province. Selon les données de Statistiques Canada de 2017, le rapport indique que le secteur culturel représente environ 550 millions de dollars du produit intérieur brut de la province. Le secteur se place donc deuxième, juste sous le raffinage du pétrole.

Une nouvelle étude a été commandée par six organismes culturels embauchant environ 40 % des travailleurs du milieu culturel de la province. L’étude démontre que bien que la culture est l'un des secteurs économiques les plus importants, le Nouveau-Brunswick est l'une des provinces canadiennes qui reçoit le moins de financement de la part du secteur privé et public.

Les six organismes ayant demandé l'étude Ballet Atlantique Canada

Galerie d'art Beaverbrook

Symphonie Nouveau-Brunswick

Théâtre l’Escaouette

Théâtre Nouveau Brunswick

Théâtre populaire d'Acadie

Pour ces organismes, ce nouveau rapport servira donc de preuve pour démontrer qu'investir dans la culture rapporte au gouvernement. Ça nous permet d’avoir les données probantes pour montrer la valeur et l’apport que l’on contribue au niveau de l’économie , dit Rachel Maillet-Bard, membre du conseil d’administration de Ballet Atlantique Canada.

Un moment donné, il va falloir reconnaître qu'investir dans les arts et la culture, c’est investir dans les retombées économiques ; l’argent nous revient. Philippe Beaulieu, président de l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick

Importations et exportations culturelles

Le Nouveau-Brunswick est la province canadienne avec le produit intérieur brut per capita le plus faible en ce qui a trait aux contributions culturelles. Cela s'explique entre autres parce qu'il y a un déficit entre les importations et les exportations culturelles.

Pour chaque dollar canadien dépensé pour importer des produits culturels dans la province, seulement 0.29 cent sont dépensés pour en exporter. On ne peut pas faire une planification à long terme. Au niveau [du développement] d'un marché ça pose plusieurs défis , explique Élise Desveaux Graves, codirectrice générale du Théâtre l’Escaouette.

Arts, culture et immigration

Au-delà des revenus bruts, Ballet Atlantique soutient que la culture peut faire partie de la solution pour attirer de nouveaux arrivants dans la région. Rachel Maillet-Bard indique que l’organisme reçoit plus de 400 demandes par année, pour une capacité de 7 à 12 danseurs. Ces demandes viennent aussi de l’extérieur du pays. Ballet Atlantique aimerait d'ailleurs que le secteur culturel soit plus impliqué dans les campagnes de recrutement en immigration.

Le secteur culturel représente actuellement près de 7600 emplois dans la province. À la veille du budget provincial qui sera rendu public le 10 mars prochain, les six organismes souhaitent que les autorités gouvernementales investissent de façon stratégique, afin de permettre à ce secteur de se développer et de potentiellement rapporter encore plus.

