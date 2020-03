Sherbrooke veut mieux gérer les odeurs de fumier

Des cas d'odeurs nauséabondes persistantes avaient été répertoriés dans les secteurs de Brompton et Deauville. Selon le conseiller municipal du district du Lac Magog, Pierre Tremblay, les odeurs incommodantes avaient été causées par un épandage de boues et de fumier de porc et de poulet sur une plus longue période qu’à l'habitude.

On souhaite que nos agriculteurs et nos citoyens puissent bien cohabiter ensemble. Pierre Tremblay, conseiller municipal du district du Lac Magog

Les agriculteurs sherbrookois se sont montrés ouverts à trouver des solutions pour réduire les nuisances olfactives causées aux résidents du secteur soutient Pierre Tremblay.

Pour ce faire, la Ville de Sherbrooke tiendra des rencontres avec des fournisseurs de fertilisants, le ministère de l’Environnement, qui avait aussi été interpellé par des citoyens, et les agriculteurs. L'embauche d’un agronome pour analyser le dossier avait été envisagée par la Ville, mais grâce à « l’expertise des partenaires » Pierre Tremblay est convaincu qu’il sera possible de trouver des alternatives sans avoir à dépenser des fonds publics.