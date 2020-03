Le Diefenbunker a besoin de 3 M$ pour des réparations

Le Diefenbunker, le musée de la guerre froide à Ottawa, a besoin de 3 millions de dollars pour mettre ses systèmes de plomberie électrique et de technologie de l'information aux normes actuelles, a déclaré sa directrice générale.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le Centre de commandement du Diefenbunker, Musée canadien de la guerre froide, à Carp, à l'ouest d'Ottawa. (8 juillet 2015) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le bunker, construit pour abriter les dirigeants militaires et gouvernementaux du Canada en cas d'attaque nucléaire, a été achevé et a commencé ses activités en 1962. Il est demeuré en activité jusqu’à ce qu’il a soit mis hors service en 1994.

Le Diefenbunker, situé dans le secteur Carp dans l’ouest de la ville d’Ottawa, a reçu un statut de lieu historique national en 1994. L’édifice a été transformé en Musée en 1998.

Mais, 22 ans après ses débuts dans le secteur touristique, les problèmes d’infrastructure menacent maintenant ses opérations.

Christine McGuire, directrice générale du musée Diefenbunker, décrit l'état des installations comme vraiment désastreux .

En 2016, la CBC a signalé que la moitié des toilettes du Diefenbunker étaient non fonctionnelles. Photo : Photo : Musée Diefenbunker

Le musée a reçu mercredi 400 000 $ d'un fonds pour le tourisme du gouvernement fédéral, mais a toujours besoin de 3 millions de dollars pour des réparations.

Nous sommes ravis , a déclaré Mme McGuire à propos du nouveau financement. L'argent servira à améliorer les services touristiques, les programmes pour les jeunes et l'infrastructure du lieu historique national, a-t-elle déclaré.

Le financement fédéral provient du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC) qui soutient les collectivités qui cherchent à améliorer leurs attraits touristiques.

Le Diefenbunker reçoit 80 000 visiteurs par an.

Ce type de financement et le soutien de tous les niveaux de gouvernement sont essentiels pour protéger ce musée à but non lucratif. Christine McGuire, directrice générale du musée Diefenbunker

Améliorations en cours

Le Diefenbunker a déjà commencé à utiliser le nouvel argent pour une série d'améliorations pour en faire une destination touristique plus attrayante.

Certains projets en cours comprennent le développement de nouvelles expositions telles qu'une chronologie visuelle à l'entrée qui aidera les nouveaux invités à se renseigner sur les événements clés de la guerre froide.

La directrice générale du musée Christine McGuire. Photo : Photo : Musée Diefenbunker

Nous sommes également très enthousiasmés par la conception d'une visite audio en huit langues, puis d'un espace dédié aux jeunes , a déclaré la directrice générale.

De plus, le site historique vieillissant a besoin de mises à niveau de ses infrastructures allant de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite aux améliorations du système électrique.

L'entrée principale du Diefenbunker, le Musée de la guerre froide à Carp dans l'ouest d'Ottawa. (8 juillet 2015) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les visiteurs peuvent déjà commencer à voir les changements, puis certains changements sont "top secret" et vous devrez revenir à la fin de l'année pour les voir , a déclaré avec un brin d’humour Mme McGuire, qui fait ici référence aux opérations de classification « secrète » qui ont eu lieu à partir du bunker.

Cet investissement aidera le Musée Diefenbunker à stimuler le tourisme et à mieux raconter l'histoire de la guerre froide au Canada. Karen McCrimmon, députée, Kanata-Carleton

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le siège des conseillers en défense nucléaire des Forces canadiennes au Musée canadien de la guerre froide, le Diefenbunker. (8 juillet 2015) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le Diefenbunker est un musée sans but lucratif, et même s'il s'agit d'un lieu historique national désigné, il ne reçoit pas de financement fédéral et doit rivaliser avec d'autres musées pour obtenir des subventions.

Le musée a fait face des difficultés financières ces dernières années, ce qui l'a amené à prendre d'autres mesures pour augmenter ses revenus, notamment une salle d'évasion et des camps pour enfants.