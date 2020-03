Préposés aux bénéficiaires : les heures de travail non comblées ont doublé à la Résidence Prescott et Russell

L’année dernière, la direction de la Résidence Prescott et Russell a encore eu de la difficulté à remplacer les préposés aux soins et services personnels (PSSP) absents du travail.

Le nombre d’heures non comblées a atteint 9908 pour les 12 mois de 2019, soit une augmentation de 119 % par rapport à l’année précédente.

En fait, il n’a fallu que huit mois à l’établissement exploité et géré par les Comtés unis de Prescott et Russell ( CUPRComtés unis de Prescott et Russell ) pour dépasser la marque établie en 2018 .

En tout, ce sont 1238 quarts de travail qui n’ont pas été remplacés l'an dernier.

Différents facteurs peuvent expliquer cette importante augmentation, notamment l’absentéisme pour cause de maladie.

Bon nombre de PSSPPréposés aux soins et services personnels se sont entre autres retrouvés sur le carreau à la suite d’une éclosion de gastro-entérite un peu plus tôt cet hiver, explique l’administrateur de la Résidence Prescott et Russell, Alexandre Gorman.

C’est sûr que nous avons eu un peu plus de difficulté […] avec [cette] éclosion […]. [Elle] a été mise sous contrôle. Plusieurs employés ont été touchés. Plusieurs […] ont manqué des quarts de travail , indique M Gorman.

Des postes de fin de semaine comme remède

L’administrateur est toutefois convaincu qu’une réorganisation du travail, initiée à la suite de son arrivée en poste en septembre dernier, va permettre de redresser la situation au cours des prochains mois.

Cette restructuration a notamment mené à la création de postes de préposés aux bénéficiaires travaillant exclusivement du vendredi au dimanche, une période de la semaine habituellement plus problématique au chapitre de l’absentéisme.

Les employés étaient heureux d’avoir des […] horaires comme [...] où on travaille du vendredi au dimanche et [ensuite] quatre jours de congé. […] [C’est] aussi […] apprécié parce que les [heures supplémentaires] ne sont pas imposées à ces employés-là , ajoute l’administrateur de la Résidence Prescott et Russell.

Une subvention bien accueillie

Par ailleurs, Alexandre Gorman salue l’octroi par la province d’une subvention de 618 000 $ au Centre de services à l’emploi de Prescott et Russell ( CSEPRCentre de services à l’emploi de Prescott et Russell ) pour la formation de 35 nouveaux PSSPPréposés aux soins et services personnels .

La subvention, c’est une bonne solution de la part du ministère [de la Santé et des Soins de longue durée]. On avait besoin de ça. […] Nous [aimerions] devenir des partenaires [du CSEPRCentre de services à l’emploi de Prescott et Russell ]. On veut s’identifier […] comme étant une institution qui offre, non seulement de bons soins de santé, […] mais qui offre aussi de l’aide au [ CSEPRCentre de services à l’emploi de Prescott et Russell ] pour former des préposés , conclut celui-ci.