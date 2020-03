Faites-vous attention à la provenance des aliments dans votre panier d'épicerie?

Des agriculteurs et des représentants des gouvernements réfléchissent ces jours-ci à la promotion des produits locaux dans le cadre de la toute première conférence des ministres de l'Agriculture, qui se déroule à Halifax.

La camerise, par exemple, est un fruit encore méconnu des Canadiens. C'est une baie aux allures de bleuet, mais de forme allongée.

Daniel Thimot, propriétaire de la ferme Union Square Vineyards, en Nouvelle-Écosse, aimerait voir les gouvernements mettre davantage de l'avant ce produit comme d'autres aliments locaux plus rares.

Plusieurs agriculteurs en Atlantique cultivent la camerise. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

Le gouvernement a besoin de [promouvoir] les différents produits de la province de la Nouvelle-Écosse, pas seulement deux ou trois choses, mais tous les produits de la Nouvelle-Écosse : les tomates, les fraises, les pommes, etc. Mais quand on regarde la télévision, on n’a jamais vu quelque chose pour les camerises , affirme Daniel Thimot.

La ministre fédérale de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, a profité de l’occasion pour annoncer des investissements conjoints avec le gouvernement provincial dans des entreprises de production en serre. L'une d'elles, la ferme den Haan Greenhouses, se dotera ainsi de la technologie d'éclairage DELdiode électroluminescente .

C'est une entreprise qui fait entre autres des tomates et qui va pouvoir produire à l'année. Alors, ça va éviter les importations en hiver et de pouvoir s'approvisionner localement toute l'année , a souligné la ministre Bibeau.

Le producteur de camerise Daniel Thimot souhaite une meilleure promotion des produits locaux en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Le propriétaire, Luke den Haan, dit qu'il pourra ainsi vendre en hiver des légumes aussi bons que ceux cultivés en été.

C’est bonne nouvelle pour l'environnement, ajoute Daniel Thimot. On n’a pas besoin d'avoir le matériel qui vient du Mexique ou des États-Unis, ou quelque chose. On n’a pas besoin de le transporter sur des milliers de [kilomètres] pour l’amener en Nouvelle-Écosse , dit-il.

Mais lorsque le produit se trouve sur les étalages d’un supermarché, il faut que le consommateur soit bien informé de sa provenance. Un logo a été produit pour cela.

L'organisme Taste of Nova Scotia emploie ce logo pour identifier les produits locaux. Photo : Radio-Canada

L’organisme Taste of Nova Scotia a lancé une campagne, le mois dernier, pour identifier les produits locaux jusque sur les étalages des grandes chaînes de supermarchés.

On pense que les personnes, si elles ont le choix, vont choisir les produits qui viennent de la Nouvelle-Écosse , explique la directrice générale de l’organisme, Emily Haynes.

Le but de la campagne est d'attirer l’attention des consommateurs sur les produits locaux et peut-être leur faire découvrir des nouveautés, comme la camerise.

Avec les renseignements d’Olivier Lefebvre