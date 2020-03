Alerte Amber : un garçon de 14 ans enlevé à Toronto

Les policiers disent être « extrêmement inquiets » pour la sécurité de Shammah Jolayemi.

D'après les autorités, l'adolescent a été vu pour la dernière fois vers 8 h 25 mercredi à North York dans le secteur de la rue Jane et de l'avenue Driftwood.

Les enquêteurs affirment qu'il a été enlevé par deux hommes noirs de 18 et 22 ans d'environ 1,8 m (6 pi) pour environ 65 kg portant des vestes noires et des bandanas, qui l'auraient forcé à monter à bord d'une Jeep de couleur noire.

Le garçon aurait crié : "Aidez-moi, aidez-moi", alors qu'on le poussait à l'intérieur du véhicule. Jim Gotell, porte-parole de la police de Toronto

Shammah Jolayemi mesure environ 1,80 m (6 pi); il est élancé.

Au moment de sa disparition, il portait un chandail de type kangourou de couleur grise, des pantalons de sport gris avec une mince bande orangée, un manteau matelassé noir et des chaussures de sport Air Jordan noir et jaune.

Sa famille a appelé la police vers 17 h 30, parce que l'adolescent n'était pas rentré à la maison.

Les policiers aimeraient parler à Olalekan Osikoya, son demi-frère, et l'encouragent à ce qu'il prenne contact avec eux. Il n'est pas considéré comme un suspect, mais nous pensons qu'il pourrait détenir des renseignements pouvant nous aider dans notre enquête , indique l'agent Gotell.

Des policiers à cheval dans le quartier où l'adolescent a été enlevé. Photo : CBC/Meagan Fitzpatrick

L'alerte Amber a été diffusée peu après minuit, jeudi. Avant d'émettre une telle alerte, un corps policier local doit enquêter, interroger les proches et des témoins, par exemple, pour ensuite transmettre ces renseignements à la Police provinciale, qui décide de diffuser ou non une alerte Amber.

Jeudi après-midi, des policiers patrouillaient à cheval dans le quartier où l'adolescent a été enlevé, à la recherche d'indices. Des agents frappaient aussi aux portes de résidents près de l'immeuble où il habite.

Description du véhicule recherché

Les deux suspects ont forcé la victime à monter à bord de cette Jeep noire, selon la police. Photo : Police de Toronto

D'après les informations dont disposent les enquêteurs, le véhicule recherché est une Jeep Wrangler noire ayant les caractéristiques suivantes :

pneus surdimensionnés à l'avant

pare-chocs poussoir muni de phares antibrouillard

le numéro d'immatriculation du véhicule n'est pas connu pour le moment.

Une connaissance de la famille du disparu, Maureen Archibald, a déclaré qu'un pasteur local a fait appel à son soutien pour tenter de le trouver.