Près de 300 millions d’écoliers en congé forcé en raison du coronavirus

L’Iran a emboîté le pas à l’Italie en décrétant jeudi la fermeture de toutes ses écoles et ses universités pour un mois dans l’espoir d’empêcher une plus importante du nouveau coronavirus, qui fait des ravages dans le pays.

En Inde, le gouvernement local de New Delhi a également suivi le mouvement en fermant les portes de toutes ses écoles primaires jusqu'au 31 par mesure préventive, même si le pays est loin d’être parmi les plus touchées par l’épidémie de COVID-19.

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), 22 pays ont maintenant fermé en tout ou en partie des institutions d’enseignement préuniversitaires, laissant en plan 290,5 millions écoliers.

Cela inclut plus de 233 millions de Chinois, 16 millions de Japonais, 14 millions d’Iraniens, 9 millions d’Iraniens et 7 millions d’Irakiens et 4 millions de Sud-Coréens fréquentant des maternelles ou des écoles primaires et secondaires.

Il s’agit d'un chiffre sans précédent, estime la directrice générale de l’organisation, Audrey Azoulay, qui souligne que ces mesures ont tendance à toucher davantage les enfants les plus défavorisés.

Si les fermetures temporaires d'écoles pour cause de crise sanitaire ou autre ne sont malheureusement pas nouvelles, l'ampleur et la rapidité de la perturbation actuelle de l'éducation au niveau mondial sont sans précédent et, si elles se prolongent, pourraient menacer le droit à l'éducation. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO

L'UNESCO a convoqué pour le 10 mars une réunion d'urgence des ministres de l'Éducation des États membres pour partager les réponses et les stratégies visant à maintenir la continuité de l'apprentissage et à assurer l'inclusion et l'équité .

Selon les plus récents chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le coronavirus a infecté 93 090 personnes dans 77 pays, et fait 3198 victimes. La Chine demeure de loin le plus touchée, devant la Corée du Sud, l’Italie et l’Iran.

Coronavirus : plus de 3000 morts en Chine

Le bilan des personnes qui ont succombé au coronavirus en Chine continentale a franchi la barre des 3000 morts avec 31 nouveaux décès, ont annoncé jeudi matin les autorités chinoises.

Au moins 3012 personnes ont péri en Chine (sans compter Hong Kong ni Macao) depuis l'apparition de l'épidémie en décembre à Wuhan, capitale de la province centrale de Hubei. La plupart des décès (2305) ont été enregistrés dans cette métropole.

La quarantaine à laquelle Wuhan et sa province sont soumises depuis fin janvier, ainsi que la limitation des voyages dans le pays, semblent porter leurs fruits, avec une tendance à la baisse des nouveaux décès ces dernières semaines.

Il y a eu par ailleurs 139 nouvelles contaminations, soit un peu plus que la veille (119), pour un total de 80 409 cas confirmés, selon la commission nationale de la santé. Seuls cinq des nouveaux cas ont été répertoriés en dehors de Hubei.

6000 personnes infectées en Corée du Sud

Les autorités sud-coréennes ont annoncé jeudi 145 nouveaux cas de coronavirus. Cela porte le total du nombre de personnes infectées à 5766 dans le pays, soit le plus grand nombre de cas après la Chine.

Trois nouveaux décès ont été enregistrés, portant le bilan à 35 morts, selon les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC).

À ce stade, 36 pays ont imposé une interdiction totale d'entrée sur leur territoire aux personnes ayant récemment été en Corée du Sud, a indiqué le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

Près de 90 % des cas sud-coréens ont été répertoriés dans la ville de Daegu (sud), qui compte plus de 4300 cas confirmés, et dans la province voisine de Gyeongsang.

En cause, la propagation très importante de la maladie au sein de l'Église Shincheonji de Jésus, une organisation religieuse accusée par certains d'être une secte, à partir d'une adepte qui avait assisté à plusieurs cérémonies religieuses en février à Daegu.