L’Association des résidents du Vieux Saint-Boniface veut élargir ses frontières

Les responsables de l’Association des résidents du Vieux Saint-Boniface ont présenté mercredi une motion lors de leur assemblée générale annuelle afin d’évaluer la possibilité d’étendre leurs frontières pour desservir plus de résidents.

Plus de 65 % des 50 personnes prenant part à la rencontre ont voté en faveur de la motion.

La zone desservie par l'Association du Vieux Saint-Boniface s’étend actuellement de la rue Marion à la rivière Rouge et de l’avenue Taché à la rue Archibald, explique Walter Kleinschmit.

Cette motion propose d'étendre cette zone au sud de la rue Marion et bien plus. Pour soutenir leur motion, les responsables de l’association affirment avoir reçu de nombreuses demandes d’information et de services venant du sud de la rue Marion.

D’après eux, les associations présentes dans ces autres secteurs ne jouissent pas des mêmes compétences que l’Association des résidents du Vieux Saint-Boniface.

Il y a une association qui existe dans le sud de Saint-Boniface, mais à ce moment ici ils ne sont pas équipés pour prendre soin des plaintes ou des demandes d’informations des résidents , dit Joseph Constant, membre du conseil d'administration de l’Association des résidents du Vieux Saint-Boniface.

Les personnes qui se sont opposées à la motion croient que l’association est à la quête de nouvelle voix pour avoir un poids politique plus important.

Selon René Turenne qui a voté contre la motion, l’association doit éviter de se disperser. Elle doit se concentrer sur les besoins des résidents de sa zone de compétences actuelle, dit-il.

Si les résidents des autres quartiers ont réellement besoin de l’aide de l’association, ils feront la démarche nécessaire et se présenteront aux rencontres de l’association, lance-t-il.

Un bilan positif

L’assemblée générale était aussi l’occasion de faire le bilan de l’année 2019 : l’association est intervenue dans de nombreux dossiers, notamment les consultations concernant le développement des maisons sur la rue Bertrand, car les résidents se plaignaient de la taille des édifices qui étaient plus grands que la normale, explique le vice-président, Walter Kleinschmit.

Les résidents nous ont demandé d’organiser des rencontres publiques et nous l’avons fait, dit-il.

L’association s’est investie dans les consultations par rapport à la réduction de la vitesse sur la rue Marion et elle a également travaillé avec les résidents afin de savoir quelles étaient leurs opinions concernant les maisons intercalaires dans le quartier, souligne-t-il.

Pour la prochaine année, l’association indique qu’elle continuera de suivre plusieurs dossiers municipaux comme le développement du transport rapide sur le boulevard Provencher, la vente de l’ancien Hôtel de Ville et de la caserne des pompiers de Saint-Boniface.

M. Kleinschmit note que l’association en collaboration avec d’autres organismes communautaires a déjà fait de grands progrès dans le processus de vente de l’ancien Hôtel de Ville en obtenant une prolongation de neuf mois par rapport à la date limite pour déposer une offre.

Actuellement, le principal défi consiste à faire comprendre à la Ville que l’édifice doit être rétrocédé aux résidents de Saint-Boniface qui ont payé pour la construction du bâtiment, croit M. Kleinschmit.

Autres préoccupations

Les résidents présents en la rencontre ont également évoqué des préoccupations concernant le stationnement dans les rues, la sécurité et la construction de nouveaux bâtiments.

Les responsables de l’association ont indiqué que l’amélioration des infrastructures au profit des résidents du quartier reste une priorité sur laquelle ils continueront à travailler.

Les résidents sont les plus importants dans la communauté, note M. Kleinschmit. Les autres parties prenantes comme les développeurs et l’administration municipale doivent travailler à répondre aux besoins de ces résidents.

Parlant de la lutte contre le crime, la consommation des drogues illicites et l’itinérance dans le quartier, l’association a annoncé qu’elle était en pourparler avec différents services de la Ville de Winnipeg afin d'organiser une session de sensibilisation sur la sécurité et la prévention avec les résidents.