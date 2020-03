Appel à la prudence dans le parc national Banff : un grizzli est déjà sorti de sa tanière

Le 28 février, une agente de conservation des ressources a aperçu l’ours à environ 50 mètres d'elle, alors qu’elle vérifiait des sentiers situés dans ce secteur.

Un spécialiste de la coexistence de la faune pour le parc national Banff, Blair Fyten, a expliqué dans une entrevue accordée à l'émission radio Calgary Homestretch de CBC qu'en règle générale, les plus gros mâles sortent de leur tanière entre la mi-mars et la fin mars. Cette année, dit-il, nous avons deux semaines et demie d’avance .

L'an dernier, le premier ours mettre fin à son hibernation est sorti de sa tanière le 19 mars, selon lui.

C’est principalement à cause du temps chaud. Ils ont l’impression que c'est le printemps et ils sortent de leur tanière. Blair Fyten, spécialiste de la coexistence de la faune, parc national Banff

Ours 122 ou 136?

L'agente a décrit l'ours comme étant simplement un plus gros , explique M. Fyten. Nous soupçonnons qu'il s'agit d'un gros mâle, potentiellement l'un de nos mâles connus dans la région, dit-il, en faisant référence à l'ours 122, également connu sous le nom de The Boss ou à l'ours 136, aussi connu sous le nom de Split Lip.

Selon lui, l’ours 122 pèse environ 300 kilogrammes et est souvent le premier à sortir de sa tanière. Il est aussi bien connu pour être le géniteur de plusieurs oursons dans les parcs nationaux Banff, Yoho et Kootenay. Il a de plus un énorme domaine vital de plus de 2500 kilomètres carrés et a grandi en étant relativement habitué aux humains et à leurs infrastructures.

L’ours 136, quant à lui, porte le nom de Split Lip en raison des cicatrices sur son visage. Il a fait les manchettes à la suite d'un incident survenu en 2016 au cours duquel il a traversé un stationnement et suivi un groupe d'une vingtaine de touristes sur le populaire sentier Johnston Canyon. Ces personnes ont dû s'enfuir à la course pour échapper à l'animal.

Les deux ours seraient retournés dans leur tanière en novembre pour entamer leur somme hivernal.

Aucun grizzly n'a été repéré hors de sa tanière avant le 28 février au cours de la dernière décennie, selon M. Fyten qui ajoute que les plus gros mâles sortent généralement de leur hibernation à la mi-mars et les femelles à la mi-avril.

Habituellement, ils sortent à cause de la faim, même si c’est assez rare à cette période de l’année. Blair Fyten, spécialiste de la coexistence de la faune, parc national Banff

L'ours 122 photographié ici en été est le géniteur de nombreux oursons des parcs nationaux Banff, Yoho et Kootenay. Photo : Parks Canada

Appel à la prudence

En règle générale, les ours 122 et 136 se dirigent vers les voies ferrées au printemps à la recherche de grains renversés, de restes d’animaux sauvages frappés ou tués par des trains, note M. Fyten.

Il demande à quiconque apercevant un ours dans le parc de le signaler immédiatement. Il appelle également à la prudence et demande aux visiteurs d'avoir un vaporisateur de gaz poivré anti-ours avec eux.

Si vous ne trimbaliez pas de vaporisateur anti-ours durant l'hiver, nous vous demandons de commencer à le faire. Blair Fyten, spécialiste de la coexistence de la faune, parc national Banff

Il y a encore beaucoup d'activités hivernales en ce moment. Nous avons des skieurs de fond et des raquetteurs et généralement ces groupes de gens ne s'attendent pas à tomber sur un ours à cette période de l'année. Mais, c'est tout à fait possible , avertit-il.

Les gens devraient garder leurs chiens en laisse pour éviter une attaque inutile et devraient aussi voyager en groupe. Blair Fyten, spécialiste de la coexistence de la faune, parc national Banff

Parcs Canada demande à quiconque qui rencontre des animaux sauvages de composer le 1-403-762-1470 ou de s'arrêter au centre d'information de Parcs Canada le plus proche pour rapporter ce qu'ils ont vu.

Les représentants poseront des questions sur le type d'animal repéré, sa taille et sa couleur approximatives et s'il avait des identifiants comme un collier ou une étiquette à l’oreille.