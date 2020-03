Le ministère de la Culture oblige les musées albertains à augmenter leurs prix d'entrée et à diminuer leurs heures afin de respecter le budget rétréci qu'il leur octroie cette année. Ce n'est cependant que le début des changements attendus dans le milieu artistique, puisque ce ministère veut réduire ses dépenses du tiers d'ici 2022.

À partir du 1er avril, les Albertains devront payer 2 $ de plus pour visiter les musées provinciaux.

Les visiteurs du Musée Royal de l'Alberta (RAM) devront ainsi débourser 21 $ à l'entrée et 15 $ pour voir une des expositions spéciales auxquelles l'accès est présentement gratuit. Ce sera la même chose au musée de paléontologie Royal Tyrrell, à Drumheller.

Les deux institutions sont réduiront également leurs heures d’ouverture. Le RAMRoyal Alberta Museum est désormais fermé les lundis. Le Royal Tyrrell aussi, mais seulement pendant l’hiver. Il sera ouvert tous les jours pendant la saison haute, mais avec des heures réduites au quotidien.

Selon le ministère de la Culture, du multiculturalisme et du statut de la femme, il s’agit « d’une décision stratégique pour maintenir la santé fiscale de nos musées ».

Des compressions de 33 % sur quatre ans

Entre 2018 et 2022, le tiers du budget du ministère disparaîtra. Cette année, les compressions s’élèvent à 32 millions de dollars, et les musées et les sites historiques de la province sont parmi les premiers touchés.

Le budget du RAMRoyal Alberta Museum passe ainsi de 16,8 millions de dollars à 13,3 millions de dollars, une baisse de 20 %.

Le soutien provincial aux opérations du musée Glenbow à Calgary baisse de 25 %.

La ministre de la Culture, du Multiculturalisme et du Statut de la femme, Leela Aheer, explique que chaque ministère doit faire sa part , pour atteindre l’équilibre budgétaire en 2022.

J’ai une obligation morale, une responsabilité, de bien gérer les fonds publics et mon ministère doit contribuer. Leela Aheer, ministre de la Culture, du multiculturalisme et du statut de la femme

Elle ajoute d’ailleurs que son ministère a créé deux nouveaux programmes de financement. Le premier, nommé « Alberta made production grant », encourage l’industrie du film en Alberta. Le deuxième finance des projets de sensibilisation et de dialogue sur le multiculturalisme.

Les budgets totaux alloués à l’industrie du film et au multiculturalisme sont cependant également en baisse. Celui alloué au Statut de la femme aussi.

Le ministère de l’Infrastructure financera toutefois la suite des rénovations du Musée Glenbow à hauteur de 25 millions de dollars au cours de la prochaine année fiscale.

Des associations pensent à réduire leurs activités

Plusieurs organismes des milieux culturels et artistiques verront leur financement de base diminuer de 5 % à 15 %. Selon la principale association des maisons d’édition de l’Alberta (Book Publishers Association of Alberta), cela peut faire toute la différence.

Il y a de l’inquiétude en ce moment, car nous sommes déjà, en Alberta, l’une des industries les moins financées comparativement aux autres provinces , explique la directrice, Kieran Leblanc.

L’association elle-même a perdu 8 % de son financement en 2019-2020. Ça équivaut au montant nécessaire pour payer un employé pendant un jour et demi chaque semaine.

Pour un bureau qui compte deux employés, c’est significatif , dit Kieran Leblanc.

L’Association des musées de l’Alberta, elle, vient de voir son financement réduit de 11 %.

En tant qu’association, nous devrons faire les choses différemment , a-t-elle écrit dans un communiqué peu après le dépôt du budget. Nous ne pourrons pas maintenir tous les programmes et services que nous avons traditionnellement offerts à la communauté des musées.

L'Association veut consulter ses membres avant de décider comment elle gérera ces changements.

La Fondation pour les Arts perd un autre 5 % de son budget

La Fondation pour les Arts de l’Alberta, une agence gouvernementale qui finance des centaines d’organismes culturels et de projets artistiques dans la province, verra son budget diminuer de 5 % l’an prochain. Il avait déjà diminué de 5 % cette année.

Le président de la fondation, Luca Petryshyn, explique qu’il est trop tôt pour savoir exactement quels programmes seront touchés.

Il y a beaucoup d’organismes qui dépendent du financement des arts et c’est une période difficile pour eux dans cet environnement fiscal, et nous prenons cela en considération lorsque nous prenons des décisions , dit-il.

Le conseil d’administration décidera d’un plan d’action et le publiera avant l’été.

C’est certain qu’on est inquiets , commente le président du Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA), Raphaël Freynet. Le tiers du budget du RAFA vient de la Fondation.

Raphaêl Freynet remarque aussi que les compressions éparpillées à travers divers programmes finissent par s’accumuler.

On aime que la voix albertaine soit représentée sur la place nationale et internationale. Puis, quand on coupe dans les programmes ou l’argent pour les artistes directement, ça veut dire qu’il y a moins d’opportunités , remarque-t-il.