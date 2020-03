Deux pharmaciens de Compton en mission au Rwanda pour la construction d'une clinique

Chantal Dionne et Éric Portelance, deux pharmaciens de Compton, partiront dans quelques jours en mission au Rwanda, en Afrique de l’Est. En compagnie de médecins et d’autres spécialistes du monde médical, ils partent contribuer à la création d’une clinique médicale.

Mme Dionne n’en est pas à sa première mission à l’étranger. C’est toutefois la première fois qu’elle part aider à la construction d’une clinique. Les deux missions que j’avais faites auparavant étaient dans des cliniques qui existaient déjà , raconte-t-elle au micro de l’émission Écoutez l’Estrie.

C’est le fils de l’une de ses amies qui habite au Rwanda depuis un certain temps qui a fait appel à elle et à M. Portelance. Il nous a demandé de l’accompagner dans ce projet-là. Un projet qui me semblait très excitant. Il y avait vraiment un besoin. C’est un petit village dans lequel il n’y a aucun soin de santé , poursuit-elle.

Chantal Dionne et Éric Portelance partiront le 13 mars pour revenir le 23. Un voyage plus court que ceux qu’elle avait réalisés dans le passé. C’est pourquoi la préparation de ce voyage-là ne lui fait pas peur. Ce n’est pas une préparation qui va être différente de mes autres [missions] , explique-t-elle.

La seule chose, c’est que je trouve que 10 jours ce n’est pas très long pour s’habituer au décalage horaire au Rwanda Chantal Dionne, pharmacienne de Compton

Une fois sur place, Chantal Dionne explique qu’elle et les autres bénévoles commenceront leur mission en allant visiter des hôpitaux dans le pays. C’est pour voir comment le système de santé fonctionne là-bas. C’est par la suite qu’on va essayer d’ouvrir la clinique dans le village, dans le district de Kayonza , souligne-t-elle.