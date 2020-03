Nous sommes presque prêts , lance Vera Etches. La médecin-en-chef de Santé publique Ottawa nous rencontre entre deux réunions. Depuis janvier, les disponibilités dans son horaire se font rares tandis que les rencontres avec ses homologues se multiplient.

Chaque journée est différente , explique-t-elle. C’est une réponse avec tous les niveaux de gouvernement. Le gouvernement fédéral détermine les mesures importantes, la province suit et nous aussi.

La médecin-en-chef de Santé publique Ottawa, Vera Etches. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer/CBC

Aucun cas de COVID-19 n’a encore été détecté à Ottawa. Mais les autorités se doutent que ce n’est qu’une question de temps… Et qu’elles doivent être prêtes à agir. C’est vrai que nous n’avons pas un cas confirmé, mais nous avons beaucoup de voyageurs qui visitent des pays affectés , explique Dre Etches.

On ne veut pas attendre qu’il y ait des transmissions dans la communauté , renchérit le directeur de la protection de la santé de Santé publique Ottawa, Andrew Hendricks. Pour l’instant, la stratégie des autorités sanitaires est de repérer les voyageurs symptomatiques et de les isoler en attendant le dépistage. Une cinquantaine de personnes ont été dépistées depuis janvier.

Le directeur de la protection de la santé de Santé publique Ottawa, Andrew Hendricks. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer/CBC

La stratégie au Canada et à Ottawa, c’est d’essayer de trouver et de détecter les cas. Andrew Hendricks, directeur de la protection de la santé

Des équipes d’infirmières sont aussi mobilisées pour répondre aux questions du public et trier les patients. La semaine dernière, 167 appels en lien avec le coronavirus ont été traités par Santé publique Ottawa. Parfois simplement pour répondre aux questions de citoyens inquiets. D’autres fois, pour guider des individus symptomatiques.

Murielle Simplice reçoit de nombreux appels concernant des questions sur le coronavirus. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer/CBC

Notre première intervention est de les encourager à rester à la maison pour minimiser les contacts avec le public , précise l’infirmière Murielle Simplice, qui admet avoir eu à rassurer bon nombre de personnes inquiètes. C’est nouveau pour le public, c’est nouveau pour nous aussi.

Chambres isolées, ventilateurs et kits de dépistage

Lorsque des individus contactent Santé publique Ottawa et qu’ils exhibent des symptômes du COVID-19, c’est à l’hôpital qu’ils sont dépistés. Or, les hôpitaux s’inquiètent d’être inondés de patients réclamant des dépistages.

Nous savons que les hôpitaux sont très occupés, donc [nous voulons] travailler avec nos partenaires pour trouver d’autres façons de faire des dépistages dans la communauté, soit avec les ambulanciers soit avec les centres communautaires , indique Andrew Hendricks.

À l’Hôpital d’Ottawa, les médecins abondent dans le même sens et constatent déjà une augmentation des visites aux urgences.

Kathryn Suh est spécialiste des maladies immunitaires et directrice associée à la prévention et au contrôle des infections. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer/CBC

[Du dépistage dans la communauté] permettrait de traiter les patients qui ont le coronavirus, mais qui n’ont pas besoin de traitements intensifs. Sinon, on risque de créer une pression sur nos urgences en plus d'augmenter les temps d’attente pour tous les patients , précise la docteure Kathryn Suh, directrice associée à la prévention et au contrôle des infections.

En ce moment, on ne traite pas ça comme une pandémie. Mais on doit s’assurer d’être prêts. Dre Kathryn Suh

La spécialiste des maladies immunitaires nous accueille dans une des 90 chambres d’isolement équipées de son propre système de filtration à pression négative de l’hôpital — un endroit où des patients atteints du coronavirus pourraient être accueillis sans contaminer d'autres personnes. Aux urgences, les chambres isolées, les ventilateurs et les kits de dépistage sont déjà prêts.

Plusieurs gens dans la communauté comptent sur nous pour prendre soin de leur santé , explique le directeur médical du service de la gestion d'urgence à l'Hôpital d'Ottawa, Dr Andrew Willmore. Pour se préparer à une pandémie, il faut s’assurer de pouvoir maintenir la continuité de nos opérations.

Andrew Willmore est le directeur médical du service de la gestion d'urgence à l'Hôpital d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer/CBC

Les autorités sanitaires se disent donc prêtent, mais veulent éviter d'être alarmistes.