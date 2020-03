Une activité de jonglerie au Mont-Orford pour la semaine de relâche

Dans le cadre d'un partenariat avec le Cirque du Soleil, les parents et les enfants venus skier au Mont-Orford ont pu profiter des trucs et astuces de circassiens sur place pour les initier à la jonglerie.

Assiettes chinoises, balles, anneaux, quilles et diabolos volaient près des plafonds du nouveau chalet principal du Mont-Orford en ce mercredi de relâche.

C'est pour donner un petit plus. Pour que les jeunes qui viennent skier aient de l'animation supplémentaire quand ils rentrent [dans le chalet] , indique le directeur général du Mont-Orford, Simon Blouin.

Antoine, qui fêtait le 4 mars ses 10 ans, était très heureux de pouvoir participer à cette activité.

Je n'avais jamais jonglé avant. Mon père a essayé de m'apprendre, mais je ne comprenais pas vraiment , raconte-t-il.

Avec les conseils du jongleur, Yves Brodeur, le jeune garçon apprivoise désormais l'art de la jonglerie.

Il faut que tu changes de balles. Tu envoies la balle dans ta main vers l'autre main, pour la lancer de nouveau , explique Antoine.

Pour Patrick Dubé, qui s'est rendu au Mont-Orford avec ses enfants, pour faire du ski l'initiation à la jonglerie est une belle idée .

Ça fait découvrir aux enfants d'autres sports et d'autres activités que le ski, c'est bien pensé , remarque le père de famille.

Pour les petits et les grands

Les conditions ne sont pas superbes aujourd'hui. On est rentrés pour manger et là, on a vu ça. Donc, c'est bien le fun indique Simon, venu profiter des pistes avec un ami.

C'est toujours plaisant surtout avec les amis et avec la famille. C'est une belle activité , poursuit-il.

C'est le fun d'avoir quelqu'un qui s'investit dans le cirque et qui est capable de nous donner des petits conseils , renchérit son ami, Nicolas.

Par ailleurs, le directeur général du Mont-Orford en a aussi profité pour s’exercer.