Les Gaiters de l’Université Bishop’s au championnat canadien universitaire de basketball

C'était samedi soir dernier. Près de 1000 spectateurs ont été témoins d’un lancer de trois points de Joany Castor Thadal qui procurait cette précieuse victoire aux Gaiters. J'en ai déjà eu, mais celui-là, je vais m'en rappeler toute ma vie , admet l’étudiant en 4e année, originaire de Montréal.

J’ai attendu quatre ans pour ce moment-là. Je voulais vraiment gagner le championnat provincial. Mon équipe m’a fait confiance à la fin du match et j’ai marqué. Joany Castor Thadal, 4e année, originaire de Montréal

Pour le numéro 15 des Gaiters de l’Université Bishop’s, ce panier de trois points était le plus important de sa jeune carrière. Un tir effectué du même endroit que celui de Kawhi Leonard, le printemps dernier, qui propulsait les Raptors de Toronto en finale. Je ne vais jamais l’oublier , dit-il.

J'ai rentré la shot. Sur le moment, j'étais concentré. Mais c'était fini, j'ai vraiment pris le moment d'apprécier le moment. Joany Castor Thadal

Miser sur la vitesse

Joany Castor Thadal et ses coéquipiers s'entraînaient une dernière fois à l'Université Bishop’s, mercredi, avant de quitter pour le championnat canadien à Ottawa. L’équipe ne mise pas sur leur grandeur, mais plutôt sur leur vitesse.

On est vraiment petit. On va devoir mettre du corps encore plus fort et se battre jusqu'à la fin. Chaque possession va compter. Chaque possession, on va devoir se donner à 100%. Nervens Demosthene, 3e année, originaire de Terrebonne

On est athlétiques, on court, on joue défensif et on est très fiers de ça. C'est vraiment ça qui va nous définir cette fin de semaine , croit pour sa part Joany Castor Thadal.

De son côté, Rod Gilpin, entraîneur-chef des Gaiters de Bishop's, pense que cette place au championnat canadien est une occasion pour ses joueurs de prendre de l'expérience pour l'année prochaine. Pour lui, la victoire de samedi dernier était tout simplement surréaliste .

Je n’avais jamais connu une fin de partie aussi exaltante, spécialement lors d’un match de championnat , se réjouit-il.

La dernière fois qu'une équipe du Québec a remporté le championnat canadien universitaire de basketball remonte à 1998, à Halifax, lorsque les Gaiters de l’Université Bishop’s, qui comptait dans ses rangs le Sherbrookois Patrice Lemieux, avaient battu l’Université McMaster en finale.

Avec les informations de Jean Arel