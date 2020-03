Elles répondaient à l'appel de Plastic Free Greater Sudbury, Coalition for a Liveable Sudbury et le comité d'intendance Junction Creek, trois organismes à but non lucratif militant pour l'environnement.

La soirée s'est déroulée au Centre pour la vitalité des lacs de l'Université Laurentienne, située en bordure du lac Ramsey. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Lianne Girard, du comité d'intendance Junction Creek, explique que la soirée vise à satisfaire tant les vétérans de la cause environnementale que ceux n'ayant aucune connaissance sur le sujet.

On veut éduquer les gens sur les actions qu'ils peuvent entreprendre individuellement et les sensibiliser aux problèmes environnementaux de la région , précise-t-elle.

L'organisme pour lequel oeuvre Lianne Girard a été créé en 1999. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Son organisme s'occupe notamment du nettoyage du ruisseau Junction, qui traverse le centre-ville. Juste visuellement, en marchant près du ruisseau, on peut remarquer de grands blocages de déchets plastiques qui peuvent être très problématiques pour les systèmes aquatiques de la région , souligne-t-elle.

Les Sudburois présents à la soirée ont pu s'informer à quelques kiosques durant la soirée. La Bibliothèque publique du Grand Sudbury était notamment présente afin de présenter ses services de location et son atelier de réparation communautaire.

La bibliothèque municipale a également organisé un atelier de fabrication de papier. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

La Fédération canadienne de la faune a également offert une présentation, ainsi que Cameron Stiff, qui milite pour une meilleure gestion des déchets.