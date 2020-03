Coronavirus : les ventes de La peste et les visionnements de Contagion en hausse

Publié en 1947, le livre La peste, un grand classique de l’écrivain Albert Camus, suscite un fort regain d’intérêt en France et en Italie, les deux pays européens les plus touchés par l’épidémie de coronavirus. Sorti en 2011, le film américain Contagion, de Steven Soderbergh, fait également un retour en force sur les plateformes de vidéo à la demande.

Depuis le début de l’année, les ventes de La peste en France sont bien supérieures à celles comptabilisées à la même période en 2019, selon l’organisation Edistat, qui estime les ventes de livres en France.

Alors qu’en janvier et février 2019, les ventes de ce classique de la littérature française ne dépassaient pas les 600 exemplaires par semaine, elles ont grimpé jusqu’à plus de 1600 livres par semaine depuis le mois de janvier.

En Italie aussi, La peste fait l’objet d’un engouement. Les ventes ont triplé sur la plateforme de commerce en ligne IBS et, en un mois, le roman est passé de la 71e à la 3e place du classement établi par IBS.

Une analogie avec le nazisme

Se déroulant en 1940, La peste raconte la vie quotidienne des habitants et habitantes d’Oran, une ville algérienne qui est alors française. Frappée par une épidémie de peste, la ville se retrouve coupée du monde.

Si ce livre porte sur la maladie qu’est la peste, Albert Camus a aussi écrit ce roman en pensant à la résistance des gens contre le nazisme, surnommé la peste brune .

Albert Camus a décroché le prix Nobel de littérature en 1957, avant de trouver la mort dans un accident en 1960 à l’âge de 46 ans.

Contagion à nouveau populaire

Thriller portant sur une pandémie tuant 26 millions de personnes dans le monde, le film Contagion connaît également un nouveau succès ces dernières semaines.

Selon Warner Bros., qui a distribué le long métrage, Contagion est désormais le 2e film le plus populaire de son catalogue, alors qu’il pointait à la 270e place à la fin du mois de novembre.

Contagion, qui met en scène Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Marion Cotillard, Laurence Fishburne, Kate Winslet et Jude Law, fait également partie des films les plus visionnés sur Amazon Prime Video et iTunes.