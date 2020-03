Un manuel virtuel gratuit sur l'histoire des Autochtones de la région du Grand Sudbury

L’Université Laurentienne lance son tout premier manuel scolaire virtuel et libre d’accès. Le livre, qui a été écrit par la professeure Susan Manitowabi de l’École des relations autochtones, présente l’histoire du traité Robinson-Huron dans la région du Grand Sudbury.

En rédigeant Historical and Contemporary Realities: Movement Towards Reconciliation (Nouvelle fenêtre) , Mme Manitowabi dit avoir voulu combler en partie le manque de connaissances exactes sur les parcours des peuples anichinabés de la région.

Les livres d’histoire sont remplis d’histoire, mais une histoire qui provient d’une seule perspective : celle non-autochtone. J’ai pensé qu’en créant ce manuel, on pourrait fournir une perspective autochtone de cette histoire , explique-t-elle.

Nous avons regardé ce qu’était la vie dans le passé, avant le contact entre les Autochtones et les Blancs. On a regardé les impacts de ce contact et la manière dont les peuples autochtones se réapproprient leur histoire, leur manière de vivre et comment ils intègrent cela dans les services qu’ils fournissent. Susan Manitowabi, professeure à l’École des relations autochtones de l’Université Laurentienne

La professeure Susan Manitowabi espère que d'autres établissements postsecondaires canadiens répliqueront l'initiative de l'Université Laurentienne afin de faire connaître l'histoire des Autochtones de leurs régions. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Divisé en six chapitres, le manuel revient sur l’importance des récits autochtones, de la résistance des Autochtones à la colonisation et de la réconciliation.

Il a été conçu à partir de matériel didactique offert aux étudiants du programme de service social autochtone, mais la professeure Manitowabi est convaincue que d’autres professeurs et étudiants pourront aussi y trouver leur compte.

Je crois que les gens peuvent se servir de certaines parties du manuel parce que c’est une ressource gratuite. On voulait justement montrer ce à quoi ressemble une ressource libre d’accès et leur fournir un guide pour développer leurs propres ressources , note-t-elle.

Elle espère d’ailleurs encourager ainsi des professeurs d’autres établissements postsecondaires du pays à concevoir des documents similaires sur l’histoire des peuples autochtones de leurs régions.

Le professeur Daniel Côté, collègue de Mme Manitowabi et évaluateur du manuel, souligne que la particularité du livre réside dans le fait qu’il parle de [l’] histoire de la région du Grand Sudbury .

Les gens peuvent connaître leurs traditions [...] C’est un livre qui couvre le passé, aujourd’hui et qui nous fait penser au futur. Daniel Côté, professeur à l’École des relations autochtones de l’Université Laurentienne

Le professeur Daniel Côté a agi comme évaluateur du livre de sa collègue Susan Manitowabi. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Après l’avoir presque entièrement parcouru, l’enseignant et membre de la Première Nation de Nipissing, Daniel Stevens, estime que le manuel est même accessible aux élèves du secondaire .

Il y a beaucoup de ressources, mais elles ne sont pas toujours accessibles aux personnes qui ne sont pas membres d’une Première Nation. Nous, comme Autochtones, on vit dans ce milieu-là, et on essaie de démontrer que notre façon de vivre ne devrait pas changer. Ces documents sont très difficiles à comprendre pour quelqu’un qui ne vient pas de notre culture, parce que c’est un point de vue différent , souligne-t-il.

M. Stevens juge très importantes les activités d’apprentissage qui se retrouvent à la fin de chaque section du manuel.

La réconciliation, c’est pas nécessairement de réécrire l’histoire. C’est de revisiter l’histoire avec une perspective différente. On ne peut pas changer le passé, mais on peut le voir d’un point de vue différent. Maintenant, nous sommes en train de redécouvrir l’histoire canadienne en incluant les points de vue autochtones et ces questions-là sont nécessaires pour que cette réflexion-là ait lieu. Daniel Stevens, enseignant et membre de la Première Nation de Nipissing

Plusieurs dizaines de personnes ont assisté au lancement du livre. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Les manuels virtuels gratuits, un modèle à promouvoir?

M. Côté dit souhaiter que le modèle des manuels scolaires virtuels et gratuits soit de plus en plus adopté, mentionnant au passage que ses propos ne reflètent pas nécessairement la position de l’établissement postsecondaire sur le sujet.