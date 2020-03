Le financement des centres d’aide aux victimes de viol réduit lors du prochain budget

Les 42 centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de l'Ontario ont appris que le financement supplémentaire d'un million de dollars reçu l'année dernière de la province ne sera pas renouvelé.

Deb Singh, présidente de la Coalition des centres anti-viol de l'Ontario , a déclaré mercredi que les CALACScentres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel avaient reçu jeudi dernier un avis de non-renouvellement du financement supplémentaire de la part du ministère du Procureur général.

Les CALACSCentre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de l'Ontario reçoivent annuellement 14,8 millions de dollars par an de la part du gouvernement.

Mme Singh, qui est également conseillère dans un de ces centres à Toronto, affirme que le financement supplémentaire fourni par le gouvernement Ford a permis de réduire les délais d'attente pour les victimes cherchant de l'aide en permettant d'engager d'autres personnes.

Selon elle, les délais sont passé de 18 mois en octobre 2018 à seulement 6 mois dans les premiers mois de 2020.

Elle craint cependant de voir ces progrès s'interrompre puisque nous perdons ces ressources supplémentaires au sein de nos centres .

Une promesse tenue, selon la province

Un porte-parole du Procureur général a déclaré avoir respecté sa garantie de maintenir le financement des programmes du ministère du Procureur général en ce qui regarde services offerts aux victimes, y compris les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, à 60,2 millions de dollars .

Le gouvernement provincial a annoncé ce financement supplémentaire l'année dernière, alors que les responsables des centres d'aide aux victimes de viols ont averti qu'ils devaient faire face à des listes d'attente de plusieurs mois et à des conseillers à risque de s'épuiser.

Le montant d'un million de dollars ne représente qu'un quart de ce que le précédent gouvernement libéral avait promis aux centres d'aide aux victimes de viol, mais cet argent n'a pas été versé avant que le parti ne perde le pouvoir lors des élections provinciales de juin 2018.

Une réduction cruelle du financement

Jill Andrew, critique du NPD en matière de condition féminine, a publié mercredi une déclaration demandant que la décision soit annulée.

Doug Ford fait une réduction cruelle du financement , dénonce Jill Andrew.

Elle ajoute que les libéraux ont attendu d'être à l'aube d'une élection pour réagir à #MeToo et à l'afflux de survivantes cherchant de l’aide et maintenant les conservateurs de Doug Ford font passer les choses de mal en pis pour les survivantes de viol et de violences sexuelles .

Deb Singh espère elle aussi que le gouvernement revienne sur sa décision.