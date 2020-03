Coronavirus : les écoles de la Nouvelle-Écosse annulent des voyages scolaires

Des voyages scolaires en Europe sont annulés jusqu’à nouvel ordre en Nouvelle-Écosse en raison des cas de COVID-19 qui ont déjà fait plus de 100 morts en Italie, selon les derniers bilans.

Samedi dernier, le Conseil scolaire acadien provincial ( CSAPConseil scolaire acadien provincial ) a rescindé son approbation à trois voyages scolaires qui avaient été prévus pendant la relâche du mois de mars.

Il s’agit des voyages scolaires en Italie qui étaient prévus pour des élèves de l’École secondaire de Par-en-Bas, à Tusket, et de l’École acadienne de Truro, ainsi que d’un séjour en Italie, en Suisse, en France et en Espagne pour des jeunes de l’École NDA de Chéticamp.

L'École acadienne de Truro, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Avec plus de 3000 cas confirmés en date du 4 mars, l'Italie est le troisième pays où l'on a recensé le plus de cas de covid-19. Les 107 décès causés par la maladie représentent le nombre le plus élevé dans le monde, après la Chine.

Le CSAPConseil scolaire acadien provincial indique qu’aucune décision n’est prise pour le moment à l’égard des voyages scolaires envisagés plus tard en 2020.

Mercredi, les centres d’éducation qui gèrent les écoles anglophones de la Nouvelle-Écosse ont annoncé l’annulation de tous les voyages scolaires hors du Canada jusqu’au 30 avril.

Soutenant la décision, le ministre de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, Zach Churchill, a dit que les éducateurs l’avaient prise après avoir consulté le médecin-hygiéniste en chef de la province.

Pour les voyages prévus après le 30 avril, la situation sera révisée à mesure que les événements évolueront, indique M. Churchill.

Avec des renseignements de Stéphanie Blanchet