Ces déménageurs qui sauvent des vies

Ajoa Ayeko baisse le regard et regarde ses mains. Je me rappellerai toujours de ses mains à lui, agrippées autour de mon cou.

Aujourd’hui, la jeune femme a son propre chez-soi, mais elle a longtemps vécu isolée du monde. Son petit ami pouvait l’appeler une centaine de fois par jour. Il exerçait un contrôle total.

J’ai demandé de l’aide, mais mes proches m’ont répété que je devais sauver mon couple .

Un jour, il s’est fâché à propos d’un truc incroyablement banal. Le gruau que j’avais préparé, je crois. Son regard est devenu noir. Il m’a étranglée.

Sans l’organisme Transit Secours, Ajoa ferait peut-être partie de la dizaine de femmes tuées par leurs partenaires intimes à Toronto en 2018.

Sans l’organisme Transit Secours, Ajoa estime qu'elle aurait pu mourir. Photo : CBC

Le service gratuit est le seul du genre au Canada. Jour et nuit, dans les quatre heures après avoir été alertés, les déménageurs bénévoles de Transit Secours peuvent débarquer chez une victime présumée et l’évacuer de son domicile.

Impliquer les hommes

En tant qu’homme, j’ai décidé de faire partie de la solution , explique Marc Hull-Jacquin, qui a fondé Transit Secours en 2016.

J’ai des enfants. Tous les parents devraient avoir le droit d’offrir un environnement sécuritaire à leurs enfants.

L’organisme compte 700 bénévoles basés à Toronto, Ottawa, Halifax et Vancouver. Plus tard cette année, le service sera offert à Montréal et Waterloo. Les clientes sont principalement des femmes, mais aussi parfois des hommes ou des personnes trans.

L’important, c’est que les victimes sentent qu’elles regagnent le contrôle. Ça fait partie de leur histoire de survivante , dit Marc Hull-Jacquin. Elles décident ce qu’on déménage. Ça peut être des jouets, des meubles, ou simplement le collier en macaroni que leur enfant a fabriqué.

Une équipe de bénévoles de Transit Secours. Photo : Shelter Movers (Transit Secours)

Les déménageurs sont toujours accompagnés d’agents de sécurité. La victime, et ses enfants si elle en a, sont dirigés vers un refuge ou un autre endroit sécuritaire. Leurs biens sont entreposés gratuitement jusqu’à ce que la victime trouve un autre logement.

Il peut s'agir d'une bouée de sauvetage lorsqu'on considère que le risque d’homicide entre partenaires intimes monte en flèche lorsque la victime tente de quitter son conjoint.

Pour Ajoa Ayeko, ça a été une planche de salut. Ils m’ont sortie de là physiquement, mais aussi émotionnellement. C’était devenu une question de vie ou de mort.

Un déménagement récent m’a marqué. La femme avait quatre enfants et on les aidait à s’installer dans un nouvel appartement. Ça faisait près d'un an que les enfants n’avaient pas eu accès à leurs jouets. C’était comme s'ils les recevaient pour la première fois. L'émotion m'a beaucoup touché. Marc Hull-Jacquin, fondateur de Transit Secours

Transit Secours est particulièrement en demande à Toronto et Vancouver, en raison du manque de logement abordable. Dans 85 % des cas, les clientes ont au moins deux enfants en bas âge.

Nos clientes nous demandent d’entreposer leurs biens plus longtemps qu’avant. Elles nous demandent aussi de les déménager vers des villes plus abordables, comme Sudbury.

Pas que la pauvreté

Même les personnes nanties ont recours à leurs services.

Marc Hull-Jacquin se rappelle l’histoire d’une femme qui vivait dans une vaste demeure d’un quartier cossu de Toronto. Elle avait tellement honte qu’elle était restée longtemps dans la relation abusive. Elle ne sentait pas qu’elle aurait l’appui de ses proches si elle décidait de quitter.

Transit Secours est un organisme à but non-lucratif qui travaille en partenariat avec des entreprises privées, notamment l'entreprise d'entreposage Access, qui offre des unités de location gratuites aux victimes.