Un violent incendie détruit une ferme laitière de Saint-Camille

Les pompiers ont été appelés vers 4 h 30, mercredi matin. C'était déjà en embrasement généralisé lors de notre arrivée , explique Toni Marcotte, directeur Service des incendies de Saint-Camille.

Les soldats du feu ont alors tout fait pour protéger la résidence de Pierre Guimond, l’un des propriétaires, qui se situe juste à-côté de la ferme.

Avec les vents qui poussaient les tisons et la fumée directement vers la maison, on a essayé de maintenir le feu le plus bas possible , poursuit Toni Marcotte.

Une perte totale

Selon ce dernier, la ferme est une perte totale. Les dégâts sont estimés à environ 1 million $. Aucun animal ni aucun équipement n’a pas être sauvé des flammes.

Le feu a pu être maîtrisé peu avant midi. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer la cause de l’incendie.

Pierre Guimond, copropriétaire de la Ferme Monham, entreprise familiale fondée en 1961, est effondré. Il est toutefois bien décidé à tout rebâtir.