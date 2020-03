Super mardi : Biden remporte le Maine, des centaines de délégués toujours en suspens

À l'issue d'une soirée qui lui a redonné son statut de meneur, Joe Biden domine également au chapitre des délégués – la variable qui compte vraiment –, mais des centaines de délégués sont toujours en suspens.

Après le dépouillement des voix dans 98 % des bureaux de vote dans le Maine, Joe Biden obtient 34,1 % du vote, devançant de peu son principal adversaire, qui recueille 32,9 % des appuis.

Selon l'Associated Press, des 24 délégués disputés dans cet État, 11 iront à celui qui est désormais le seul centriste de la course, 9 à Bernie Sanders et 4 à la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, qui envisagerait selon les médias américains de mettre un terme à sa campagne.

Après des résultats décevants, le milliardaire Michael Bloomberg, ancien maire de New York, a annoncé un peu plus tôt qu'il se retirait de la course pour appuyer Joe Biden.

Outre le Maine, Joe Biden a remporté le Texas, l'Alabama, la Caroline du Nord, la Virginie, le Tennessee, l'Oklahoma, le Minnesota, l'Arkansas et le Massachusetts. Bernie Sanders a quant à lui gagné le vote populaire dans son État du Vermont, en Californie, au Colorado et en Utah.

Toujours selon les projections de l'Associated Press, Joe Biden a jusqu'ici remporté 512 des 1357 délégués du super mardi, Bernie Sanders 441, Elizabeth Warren et Michael Bloomberg 53 chacun et la représentante d'Hawaï Tulsi Gabbard 1.

À l'heure actuelle, Joe Biden, dont on disait la campagne moribonde jusqu'à tout récemment, est en tête dans la course à l'obtention des délégués.

Plus de 300 délégués encore en suspens

Le portrait est cependant susceptible de se modifier lorsque les résultats définitifs, qui permettront de répartir les 350 délégués qui n'ont pas encore été attribués – dont 144 des 415 délégués de la Californie –, auront été colligés.

Dans cet État crucial, le processus pourrait prendre des jours, voire des semaines, notamment parce que l’État fait partie, à l'instar du Colorado et de l'Utah, des États qui recouraient au vote par la poste.

Les électeurs de la Californie avaient jusqu'à minuit, dans la nuit de mardi à mercredi, pour envoyer leur bulletin de vote, le cachet de la poste devant l'attester.

Sans surprise, l'État est allé mardi à Bernie Sanders, qui y a jusqu'ici engrangé 155 des 271 délégués octroyés.

La conclusion évidente qui s'est imposée à l'issue du super mardi, c'est que la lutte se livrera désormais entre deux candidats, tous deux septuagénaires : Joe Biden, qui a coalisé ses anciens rivaux centristes, et Bernie Sanders, un socialiste démocrate proclamé à la base politique enthousiaste, mais qui effraie l'establishment et l'aile modérée du parti.

La campagne de l'ex-vice-président sous Barack Obama s'est visiblement vu insuffler un nouvel élan avec le retrait de la course, ces derniers jours, de la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar et Pete Buttigieg, ex-maire d’une petite ville d’Indiana. Tous deux lui ont accordé leur appui, tout comme l'ex-représentant du Texas Beto O'Rourke, un des anciens candidats de la course.

Bernie Sanders avait jusque là profité de la fragmentation du vote des candidats plus centristes.