Meurtre d’Océane Boyer : François Sénécal de retour devant le juge

Lors de sa brève comparution devant une salle bondée, l'accusé n'a adressé aucun regard ni à ses proches ni à des membres de la famille de la victime.

Au cours de l'audience, le juge a levé les scellés sur divers mandats obtenus par les policiers pendant l'enquête. Dans le cadre de l’enquête, les policiers ont exécuté divers mandats qui étaient sous scellé, c’est-à-dire non accessibles à la défense et au public. Le juge a ordonné ce matin l’ouverture de ces mandats-là afin que la défense puisse en analyser le contenu , a expliqué le procureur de la Couronne, Me Steve Baribeau.

Précisant qu'une ordonnance de non-publication vise le contenu de ces mandats, Me Baribeau a ajouté que la divulgation de la preuve aux avocats de François Sénécal n'est pas encore complète.

La suite du procès a été reportée au 20 mars.

François Sénécal est accusé d'avoir tué l’adolescente de 13 ans, dont le corps a été retrouvé en bordure d’une route de Brownsburg-Chatham, mercredi dernier.

L’homme, qui était un ami proche de la victime et de sa famille, a été arrêté le lendemain par les enquêteurs de la Sûreté du Québec.