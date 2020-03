Un concert de soutien à la nation wet’suwet’en organisé par des artistes

Un spectacle-bénéfice en solidarité avec la nation wet’suwet’en se tiendra le 11 mars à Montréal. Organisée à l’initiative de la chanteuse Elisapie et de l’écrivaine Natasha Kanapé Fontaine, cette soirée réunira des artistes autochtones et non autochtones.

Natasha Kanapé Fontaine, qui est également poétesse, et l’autrice-compositrice-interprète Elisapie seront jointes sur scène par les artistes Dominique Fils-Aimé, Lydia Képinski, Florent Vollant, Émile Bilodeau, Catherine Boivin, Anachnid, ainsi que par les groupes Odaya et Chances, le rappeur Dramatik et l’humoriste Eddy King.

D’autres noms s’ajouteront à la liste.

L'écrivaine et poétesse Natasha Kanapé Fontaine Photo : Radio-Canada

Elisapie et Natasha souhaitent partager un grand spectacle d’amitié et de solidarité, dans une volonté commune menée pour faire entendre la voix des Wet’suwet’en, faire front ensemble, parce qu’il le faut et que nous pouvons démontrer que nos liens existent , précise le communiqué de presse publié mercredi.

La chanteuse Elisapie sur scène Photo : Getty Images / Photo by Lars Hagberg

Les bénéfices de ce spectacle seront reversés au camp Unist’ot’en, qui se mobilise contre le projet de gazoduc de TransCanada sur le territoire des Wet’suwet’en.

Ce concert-bénéfice se déroulera le 11 mars, à 20 h, au La Tulipe, à Montréal.