Les anciens de Gagnon en deuil du maire René Coicou

Haïtien d'origine, M. Coicou est arrivé au Québec en 1957. Il a été le premier maire noir de la province, mais surtout, il a été le premier et le seul homme noir de Gagnon au début des années 1960, se remémore un ancien conseiller municipal, Marc Poulin.

Gagnon ne souffrait pas de racisme. On avait une seule personne de couleur et on l’a élu maire de la Ville. C’est tout dire.

Marc Poulin, ancien conseiller municipal