Des étudiants de Saint-Félicien en stage à Oman

Le 29 avril, ils s’envoleront vers Mascate, la capitale, pour un mois. Ils auront la mission de créer des circuits pour les touristes étrangers et de développer un calendrier d'événements pour les expatriés en partenariat avec une agence de voyages locale. Le stage promet de bien terminer leurs trois années d'études.

Ça ne va pas être les mêmes façons de faire. Ça va quand même être un bon apprentissage. On est en tourisme pour apprendre toutes ces choses-là et je pense que ce n'est pas quelque chose à manquer. Lucas Mouraud, étudiant, techniques de tourisme

Une autre étudiante a l’impression de se lancer un défi en se rendant dans ce pays de la péninsule arabique. Jamais dans ma vie je ne me serais dit : "Je vais aller à Oman en vacances". Donc, c'est vraiment une bonne occasion de voyager là-bas et ça me fait plaisir. C'est aussi un petit dépassement de soi d'aller là-bas , indique Anna Mahabirparsad.

Les jeunes préparent leur voyage avec leur professeur. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Le choix de la destination est une première alors que, par le passé, plusieurs stages ont été réalisés en Amérique du Sud.

Je souhaitais pouvoir offrir l'opportunité aux étudiants de découvrir une région du monde qui, autrement, ça aurait été difficile pour eux de penser y aller à l'exception des destinations touristiques bien connues comme l'Égypte, la Jordanie et la Turquie [...] Oman est identifié par l'Organisation mondiale du tourisme comme étant l'une des 10 destinations les plus sécuritaires au monde , mentionne l’enseignant David Villeneuve.

Les jeunes se préparent pour savoir comment se comporter adéquatement dans cet État arabe qu’ils connaissent peu, mais avec lequel ils ont bien hâte de se familiariser.

Je pense qu'Oman est malheureusement victime de la réputation des pays des alentours. Dans le fond, on va être là aussi pour contribuer à une bonne image du pays. Eugénie Gauthier, étudiante, techniques de tourisme

Si le ministère de la Santé d'Oman vient de confirmer une dizaine de cas de COVID-19 liés à des voyages en Iran, pas de craintes chez les étudiants. Le Cégep de Saint-Félicien suit l'évolution de la situation dans le pays qui ne fait l'objet d'aucune restriction pour l'instant.

D’après le reportage de Mélissa Paradis