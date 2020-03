Air Canada : Tourisme Abitibi-Témiscamingue s'impatiente

Nous, les gens de la région, si on n'a pas d’avion on saute dans notre voiture et on file à Montréal, mais les touristes étrangers n'ont pas cette mentalité. Les insatisfactions sont nombreuses et on ne peut plus compter sur notre transporteur national et ça, c'est très grave , déclare la directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Randa Napky

Tourisme Abitibi-Témiscamingue a contacté ses homologues du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, des Îles-de-la-Madeleine et de la Gaspésie. Les acteurs locaux de chaque région, soit les MRC et les chambres de commerce par exemple, seront contactés, ajoute-t-elle également.

Randa Napky estime qu'il y a eu beaucoup d'interventions à ce sujet dans le passé, mais que celles-ci n'étaient pas assez regroupées. Elle croit que le nouveau regroupement sera prêt à demander une rencontre avec la direction d'Air Canada d'ici un mois.

On enregistre une multitude de retards, d'annulations de vols, c'est impossible de contacter la compagnie par téléphone, la demande est trop forte et on raccroche , se plaint celle qui a récemment utilisé les services d'Air Canada.

La directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue estime que pour le bien du développement régional, touristique, social et économique, il est temps d'agir envers Air Canada.

Je pense qu'il faut enclencher les discussions, être unis, regroupés, forts et convaincre notre transporteur national de bien nous traiter. Randa Napky, directrice générale de TAT

Il faut que les vols soient plus stables, et ça, c'est important, pas seulement pour le tourisme, signale Mme Napky. Si on veut développer la région, on doit garantir une desserte aérienne régulière et ponctuelle.

Air Canada n'a pas encore répondu à notre demande d'entrevue sur le sujet.